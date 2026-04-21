מי הדגלנית היפה שעמדה לצד משיאי המשואות הערב?

לאחר שהבריסטה הצעירה התפרסמה כשהופיעה בסרטון של נתניהו בבית קפה ב"סטף" הגיעה תורה של החיילת שנעמדה מאחורי משיאי המשואה בטקס השנה.

אז איך הדגלנית הצעירה כבשה את האינטרנט? העיתונאי נועם פתחי למשל קרא "אפשר לקפל גם את טקס מלכת היופי".

גם יותר התוכן יבגני זרובינסקי קפץ על הגל כשכתב "תהיו רגועים שלחתי לדניאל עמרם שהיא הרביצה לי שיגיד לי מי זאת".

כזכור יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל נפתח כשדגל המדינה הועלה לראש התורן וטקס הדלקת המשואות המרכזי החל בהר הרצל תחת הנושא "עוצמות של התחדשות".

במוקד הערב, נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, במחווה נדירה למנהיג זר, הדליק את המשואה כהוקרה על עמידתו האיתנה לצד ישראל, הכרתו בחמאס כארגון טרור ושינוי שם הרחוב בבואנוס איירס ל"משפחת ביבס".