בשעה שישראל נמצאת תחת לחץ בין-לאומי גובר ואיומים בחרמות, נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי הצהיר הערב (שלישי) במהלך טקס הדלקת המשואות בהר הרצל כי בכוונתו להעביר את שגרירות ארצו לירושלים "ברגע שהתנאים יאפשרו זאת". מיליי הדגיש כי הוא רואה בירושלים את "הבירה הרוחנית של האומה" וציין כי הקשר בין המדינות מבוסס על ערכים מוסריים משותפים ולא רק על אינטרסים מזדמנים.

מיליי, שנחשב לאחד התומכים הנלהבים של ישראל בזירה הבין-לאומית, השיא משואה וסיפק הופעה בלתי נשכחת כשהוא עלה לבמה לקול תשואות הקהל ושר. את הצהרתו על העברת השגרירות הנשיא סייג ואמר כי המהלך יקרה "כשהתנאים יאפשרו", מה שיכול להצביע על מורכבויות לוגיסטיות או פוליטיות בתוך ארגנטינה, שם הוא נדרש לאישור הקונגרס למהלכים תקציביים ודיפלומטיים מסוימים.

מיליי הודה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לנשיא המדינה יצחק הרצוג וליו"ר הכנסת אמיר אוחנה, ודיבר על הקשר החם בין המדינות. "היום יש לי הכבוד להיות כאן כנשיא הרפובליקה הארגנטינאית, וללוות אתכם ביום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, מדינה כה צעירה של עם כה עתיק", אמר בספרדית. "עצמאותה של ישראל הייתה קו פרשת מים בהיסטוריה של העם היהודי, מהפכה שהביאה אור לעם שרק לפני רגע עבר את אחת התקופות האפלות והאכזריות ביותר שהאנושות מסוגלת להעלות בדעתה". את דבריו סיים בקריאת "עם ישראל חי!" ו"לתפארת מדינת ישראל!" בעברית.

נכון להיום, רק מספר מצומצם של מדינות העבירו את השגרירויות שלהן לירושלים, בראשן ארצות הברית (במאי 2018), גואטמלה, הונדורס ופפואה גינאה החדשה. אם המהלך ייצא לפועל ייתכן כי יווצר אפקט דומינו בקרב מדינות נוספות ביבשת. את נאומו חתם מיליי בקריאתו המוכרת "ויוה לה ליברטד קראחו" (תחי החירות, לעזאזל), המזוהה עם מדיניות השוק החופשי והחירות האישית שהוא מקדם.