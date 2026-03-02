אל על לא תפעיל טיסות חילוץ לטאבה: "בטיחות הנוסעים מעל הכל"

אל על הודיעה היום (שני) כי בשלב זה לא תפעיל טיסות חילוץ לישראלים לטאבה - בשל אי קבלת אישור מגופי הביטחון בישראל. הרקע לאירוע: החברה מפעילה מטוסים ישראליים, בניגוד לחברות האחרות שיפעילו מטוסים חכורים.

מחברת התעופה נמסר כי היא "פועלת אך ורק בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ומעמידה את בטיחות נוסעיה מעל לכל שיקול אחר". אל על הבהירה כי קיימת אזהרת מסע חמורה למצרים.

חברת ישראייר עדכנה על הארכת ביטול טיסותיה עד ל-7 במרץ, והציעה ללקוחות שטיסותיהם בוטלו הטבות וזיכויים, בהם:

1.קבלת החזר כספי מלא בגין הטיסה שבוטלה.

2.קבלת שובר זיכוי עתידי בשווי של 115% מעלות ההזמנה המקורית, לנוסעים שביצעו את הזמנתם באתר החברה. השובר יהיה תקף ל-24 חודשים ממועד הנפקתו. יודגש כי אופציה זו תתאפשר לנוסעים שהזמינו טיסתם באמצעות האתר או מוקד השירות בלבד.

3.בקשה לשיבוץ באחת מטיסות החילוץ.

בנוסף, החל ממחר, 3.3.26, תפעיל ישראייר טיסות השבה לישראל דרך טאבה רק עבור נוסעיה מהיעדים הבאים:

•⁠ ⁠פראג

•⁠ ⁠בודפשט

•⁠ ⁠סופיה

•⁠ ⁠רובניימי

•⁠ ⁠ברגמו

•⁠ ⁠טיביליסי

•⁠ ⁠גרנובל

בהמשך יתווספו יעדים נוספים.

טיסות אלו ישיבו את נוסעי החברה הישראליים הביתה ללא עלות נוספת והן לא ניתנות לרכישה בשלב זה באתר החברה. הטיסות יופעלו באמצעות חברת Trade Air הקרואטית וחברת HelloJets הרומנית, והן מותנות בקבלת האישורים הנדרשים מהגורמים הרלוונטיים.