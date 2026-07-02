אסון במודיעין עילית: ילד כבן שבע נהרג היום (חמישי) מפגיעת אוטובוס ברחוב רבי עקיבא בעיר. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו כבר בזירת האירוע, לאחר שסבל מחבלה רב מערכתית.

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חובשים בכירים במד"א ידידיה חכמון ומשה קופרמן, סיפרו: "ראינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מאוטובוס. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

זו הפעם השנייה השבוע בה ילד נהרג כתוצאה מפגיעה של תחבורה ציבורית. האירוע הקודם נרשם ביום ראשון, כאשר ילדה בת 9 נהרגה ביום ראשון לאחר שנפגעה ממיניבוס בראש העין.