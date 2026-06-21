הדוח בקצרה:

הביטוח הלאומי בדרך לגירעון: לפי דוח מבקר המדינה, קרן הביטוח הלאומי עלולה להתאפס כבר בשנת 2035 בעקבות הזינוק בהוצאות הסיעוד והגידול במספר האזרחים הוותיקים.

לפי דוח מבקר המדינה, קרן הביטוח הלאומי עלולה להתאפס כבר בשנת 2035 בעקבות הזינוק בהוצאות הסיעוד והגידול במספר האזרחים הוותיקים. הוצאות הסיעוד זינקו פי שלושה: ההוצאה השנתית על סיעוד גדלה מכ-7 מיליארד שקל בשנת 2018 לכ-21 מיליארד שקל בשנת 2025, נתון שמעמיס על מערך הביטוח הלאומי.

ההוצאה השנתית על סיעוד גדלה מכ-7 מיליארד שקל בשנת 2018 לכ-21 מיליארד שקל בשנת 2025, נתון שמעמיס על מערך הביטוח הלאומי. המדינה טרם גיבשה תוכנית לאומית: למרות שהזדקנות האוכלוסייה הוגדרה כאחד האתגרים המרכזיים של ישראל, המבקר קובע כי הממשלה עדיין לא גיבשה תוכנית רב שנתית ומתוקצבת להתמודדות עם התופעה.

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מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פירסם היום (ראשון) דוח מיוחד העוסק בהיערכות מדינת ישראל להזדקנות האוכלוסייה. הדוח מציג שורה של ליקויים במוכנות המדינה לאחד האתגרים המרכזיים של העשורים הקרובים, ובהם היעדר תוכנית ממשלתית כוללת, קשיים במערך הסיעוד ופערים בהיערכות מערכות הבריאות והרווחה.

לפי הדוח, אף שהזדקנות האוכלוסייה הוכרה זה שנים כאתגר לאומי, הממשלה טרם גיבשה תוכנית רב שנתית ומתוקצבת שתספק מענה כולל לנושא. המבקר מצביע על פער בין החלטות הממשלה והמלצות הגורמים המקצועיים לבין היישום בפועל.

אחד הממצאים המרכזיים נוגע למערך הסיעוד. הוצאות הביטוח הלאומי על גמלת סיעוד גדלו מכ-7 מיליארד שקלים בשנת 2018 לכ-21 מיליארד שקלים בשנת 2025. לפי הדוח, הוצאות הסיעוד והקצבאות גדלות בקצב מהיר מההכנסות של הביטוח הלאומי, כך שקרן הביטוח הלאומי עלולה להתרוקן כבר בשנת 2035 ללא מקורות מימון נוספים.

הדוח מתייחס גם למנגנוני הפיקוח והבקרה בתחום הסיעוד ומציין כי הביטוח הלאומי אינו מבצע בקרה שנתית בביתם של כלל מקבלי גמלת הסיעוד בכסף, וכי לא גובש נוהל בקרה סדור על חברות הסיעוד בכל הנוגע להעסקת בני משפחה כמטפלים.

מבקר המדינה קורא לממשלה לגבש בהקדם תוכנית לאומית מקיפה להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה, שתכלול בין היתר היערכות בתחומי הבריאות, הרווחה, הסיעוד והתעסוקה, לנוכח הגידול המתמשך במספר האזרחים הוותיקים בישראל.

מהביטוח הלאומי נמסר בתגובה: "כפי שאמר המבקר, יש במדינה למעלה מ-1.2 מיליון אזרחים ותיקים שתוחלת החיים שלהם עלתה ב-16% בשנים האחרונות. כמו – כן, כל ביטוחי הסיעוד הפרטיים(!) בוטלו כי להם יש שורת רווח והם הבינו שאוכלוסייה גדולה כ"כ שחיה (תודה לאל) במשך שנים רבות משמעותה סיוע ארוך יותר, ודורש תקציב גדול יותר".

"למזלנו, הביטוח הלאומי הוא לא חברה פרטית ולא מציג שורות רווח על גבם של האזרחים אלא מחויב לתת שירות למקימי המדינה ששילמו כל חייהם ביטוח לאומי וזכאים לקצבה ביום שמצבם הבריאותי נדרש לכך. קצבאות הסיעוד עברו רפורמה בשנת 2018 לאחר שנים שאזרחים ותיקים לא קיבלו את כספם ולאחר ביקורת ציבורית קשה על ההתנהלות מולם, ומבקר המדינה כתב על כך רבות ובעקבות כך, הרפורמה יצאה אל הפועל".

"זה הזמן להזכיר שקצבאות הסיעוד מותנות ברף הכנסות וניתנות לנזקקים ביותר וזה גם הזמן להזכיר שקצבאות הזיקנה לא עלו יותר מעשור, כאשר המציאות הכלכלית השתנתה מן הקצה אל הקצה. תפקיד הביטוח הלאומי הוא לשמור ולהגן על האזרחים הותיקים ולתת להם סיוע בזכות ולא בחסד".