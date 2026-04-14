מהמחנות אל מציאות מדומה: שורד השואה שמנציח את סיפורו לדורות הבאים

דור שורדי השואה הולך ומתמעט, והמאבק לשימור העדויות מקבל צורה חדשה - טכנולוגית ומרגשת במיוחד. אביגדור נוימן, שורד שואה בן 94, בוחר להעביר את סיפורו האישי בדרך יוצאת דופן, באמצעות פרויקט מציאות מדומה שמאפשר לצופים לצעוד יחד איתו בתחנות חייו הקשות ביותר.

נוימן, שנולד בשנת 1931, נשלח בילדותו לאושוויץ-בירקנאו, שם נקרע ממשפחתו כבר בסלקציה הראשונה. אביו ואחיו נרצחו, והוא נותר לבדו כנער במחנות, מתמודד עם רעב, עבודות כפייה וזוועות יומיומיות. "מרגע שקעקעו לנו מספר על היד - כבר לא היה לך שם", הוא משחזר. לצד האימה, הוא מתאר גם רגעים אנושיים יוצאי דופן, כמו הנחת תפילין ביום בר המצווה שלו, מעשה שסיכן את חייו של אסיר אחר.

כעת, במסגרת פרויקט "ניצחה הרוח", סיפורו של נוימן מתועד בטכנולוגיית 360 מעלות, שמאפשרת לצופים לחוות את הזיכרונות באופן מוחשי כמעט, לראות, לשמוע, ולעיתים אף "להרגיש" את המציאות הבלתי נתפסת של המחנות. יוצרות הפרויקט מסבירות כי מדובר בדרך להחיות את העדות גם ביום שבו לא יישארו עוד ניצולים שיספרו אותה ממקור ראשון.

לאחר השחרור ממחנה גונסקירכן בידי הצבא האמריקני, עלה נוימן לישראל, הקים משפחה ענפה והשתתף במלחמות ישראל. היום, כשמאחוריו עשרות נכדים ונינים, הוא מביט לאחור בתחושת ניצחון אישי ולאומי: "מה רצית, היטלר? שלא אהיה? יש לי משפחה, יש לי מדינה".

בין עבר להווה, בין זיכרון לטכנולוגיה - סיפורו של נוימן ממחיש כיצד ניתן להמשיך ולספר, גם כשהקולות הולכים ונאלמים, ולוודא שהזיכרון לא יישכח.