"ג'וש נתן 700 ימי לחימה והמדינה עוד לא מצאה לו קבר"

חבריו לנשק של לוחם המילואים יהושוע (ג'וש) בון, שאותר ביום ראשון בביתו ללא רוח חיים, זעקו היום (רביעי) את זעקתו לאחר שטרם הובא לקבורה - בשל מחלוקת באשר להכרה במעמדו: "הוא נתן 700 ימי לחימה והמדינה עוד לא מצאה לו קבר".

הוועדה לביקורת המדינה התכנסה וקראה למנכ"ל משרד הביטחון להיכנס לעוקבי הקורה ולפעול פתרון שיאפשר קבורה "הולמת" ללוחם, שטרם הובא למנוחות. חבריו אמרו בדיון: "אתם נבחרי ציבור בשביל לדאוג לנו? אתם רוצים שנעשה לו קבורה צבאית לבד? למה לא עוצרים את הכל עכשיו?".

ג'וש, שהיה לוחם בולט ומדריך לחיילים בודדים, היה השפעה עמוקה על דורות של לוחמים, סיפרו החברים. "אין כמעט לוחם שלא שמע על השם שלו, אם הוא היה מקבל כדור אמיתי הוא כבר היה מוכר כחלל צה"ל - אבל הוא קיבל 740 כדורים שקופים".

יו"ר הוועדה, חבר הכנסת אלון שוסטר, אמר כי לא ניתן "להשלים עם מצב שבו לוחם ששירת את מדינת ישראל בתקופת מלחמה ממושכת נותר ללא קבורה מוסדרת, תוך פגיעה בכבודו ובכבוד חבריו ומשפחתו".