על קרע ההפגנה ההמונית של החרדים בכבישי ישראל, אירועי אלימות המוניים תועדו היום (רביעי) בערד בין תושבים חילונים לבין חרדים מחסידות גור.

המהומה החלה לאחר שקבוצת חילונים החליטה לחסום את כלי הרכב של חסידי גור, שהתכוונו לצאת מהעיר ולנסוע להפגנה בכלא 10. החסימה הציתה במהירות ויכוחים סוערים, שהידרדרו תוך זמן קצר לאלימות פיזית הדדית ולעימותים קשים ברחובות.

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בעקבות דיווחים שהתקבלו על קטטה בסמוך למתחם מגורים בעיר, הוזעקו למקום כוחות גדולים של משטרת המחוז הדרומי ולוחמי משמר הגבול. הכוחות החלו לפעול בשטח במטרה להשליט סדר ציבורי, להפריד בין הנצבים ולמנוע את המשך אירועי האלימות בין הצדדים.

תיעודים מתוך הזירה מציגים חילופי מהלומות, מרדפים ודחיפות קשות בין עשרות המעורבים משני המחנות. מדוברות המשטרה נמסר רשמית כי השוטרים פועלים להרגעת הרוחות במתחם המגורים שבו התפתחו האירועים.

האירוע הסוער בערד מגיע על רקע גל מחאות נרחב של חרדים קיצוניים ברחבי הארץ בתקופה האחרונה. המחאות הללו כוללות חסימות כבישים תכופות ועורקי תחבורה מרכזיים, המתבצעות במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות שהוגדרו כעריקים.