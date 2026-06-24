עימותים ותגרות בערד: קטטה המונית בין חילונים לחסידי גור בשכונה בעיר | התיעודים

תושבים בערד חסמו רכבים של חסידים שהיו בדרכם למחאה בכלא 10 • כוחות משטרה ומג"ב הוזעקו להשליט סדר • ברקע: גל הפגנות חרדים וחסימות כבישים בשל מעצר עריקים

טל סבג
טל סבג ■ כתבת דרום
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קטטה המונית ועימותים קשים בין חילונים לחסידי גור בערד
קטטה המונית ועימותים קשים בין חילונים לחסידי גור בערדדוברות המשטרה

על קרע ההפגנה ההמונית של החרדים בכבישי ישראל, אירועי אלימות המוניים תועדו היום (רביעי) בערד בין תושבים חילונים לבין חרדים מחסידות גור.

המהומה החלה לאחר שקבוצת חילונים החליטה לחסום את כלי הרכב של חסידי גור, שהתכוונו לצאת מהעיר ולנסוע להפגנה בכלא 10. החסימה הציתה במהירות ויכוחים סוערים, שהידרדרו תוך זמן קצר לאלימות פיזית הדדית ולעימותים קשים ברחובות.

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קטטה המונית בין מפגינים חרדים קיצונים לתושבי בערד ביום החסימות 24.06.26. לפי סעיף 27א
קטטה המונית בין מפגינים חרדים קיצונים לתושבי בערד ביום החסימות 24.06.26. לפי סעיף 27א

בעקבות דיווחים שהתקבלו על קטטה בסמוך למתחם מגורים בעיר, הוזעקו למקום כוחות גדולים של משטרת המחוז הדרומי ולוחמי משמר הגבול. הכוחות החלו לפעול בשטח במטרה להשליט סדר ציבורי, להפריד בין הנצבים ולמנוע את המשך אירועי האלימות בין הצדדים.

כוחות משטרה ומג"ב הוזעקו לערד בעקבות קטטות המוניות שפרצו סמוך לשכונות מגורים. לפי סעיף 27א
כוחות משטרה ומג"ב הוזעקו לערד בעקבות קטטות המוניות שפרצו סמוך לשכונות מגורים. לפי סעיף 27א

תיעודים מתוך הזירה מציגים חילופי מהלומות, מרדפים ודחיפות קשות בין עשרות המעורבים משני המחנות. מדוברות המשטרה נמסר רשמית כי השוטרים פועלים להרגעת הרוחות במתחם המגורים שבו התפתחו האירועים.

קטטה בין עובר אורח ומפגינים חרדים ביום החסימות 24.06.26. לפי סעיף 27א
קטטה בין עובר אורח ומפגינים חרדים ביום החסימות 24.06.26. לפי סעיף 27א
מפגינים חרדים נחסמים בדרכם לכלא 10 סמוך לערד. לפי סעיף 27א
מפגינים חרדים נחסמים בדרכם לכלא 10 סמוך לערד. לפי סעיף 27א

האירוע הסוער בערד מגיע על רקע גל מחאות נרחב של חרדים קיצוניים ברחבי הארץ בתקופה האחרונה. המחאות הללו כוללות חסימות כבישים תכופות ועורקי תחבורה מרכזיים, המתבצעות במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות שהוגדרו כעריקים.

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