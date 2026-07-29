מנכ"ל ועדת הבחירות בריאיון בלעדי לאבישי גרינצייג: "חשש שגורמים עוינים ינסו לפוצץ את יום הבוחר"

מחר (חמישי) ב"מהדורה המרכזית": ריאיון בלעדי של אבישי גרינצייג עם מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה. "האתגר של האיום הזר הוא איום, ואנחנו מטפלים בו ביחד עם רשויות הביטחון. בסוף מדינת ישראל היא מדינה קטנה, לא רק מוקפת אויבים מקרוב, אלא גם מרחוק. יש לא מעט מדינות שמחפשות איך להשפיע עלינו, להשפיע על גורלנו - והדרך הכי טובה לעשות את זה היא להשפיע על הבחירות", אומר ליבנה.

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"אני יכול להגיד שיש שחקנים שונים שהמטרה שלהם היא או לפגוע ולפורר את הדמוקרטיה הישראלית' והדרך הכי קלה היא לזרוע חוסר אמון במוסדות - ובעיקר במוסד שעושה בחירות", אומר עו"ד ליבנה, "אם לא יהיה אמון במוסד שעושה בחירות ובהליך הבחירות, אם יחשבו שהוא מזויף או שהוא לא תקין - אנשים לא ילכו להצביע ולא יאמינו במוסדות. אני כמובן לא יכול לחשוף את מה שאנחנו מקבלים מהמודיעין, אבל אני יכול להגיד שיש גורמים לא מעטים שרוצים לפורר את הדמוקרטיה הישראלית מבפנים".