מלי ושי צרפתי, הוריו של סמ"ר אדם צרפתי ז"ל, שנפל הלילה (שני) מפגיעת רחפן נפץ בפעילות במרחב הבופור בדרום לבנון, התראיינו ל"מהדורת 15" ושיתפו על האובדן הכבד: "הוא התקשר אלינו אתמול, כאילו כדי להיפרד".

"הוא התקשר אלינו אתמול בערב", שיתפה מלי. "הוא אמר שהכול בסדר ואין מה לדאוג, ושהוא אוהב ומתגעגע. אמרנו לו אותו דבר, שאנחנו אוהבים אותו ומחכים לו בבית". עוד שיתפה האם כי "הוא חשש מהכניסה ללבנון, הוא ידע שיש סיכוי שמשם לא יוצאים. קיוויתי שהפחד ישמור עליו אבל זה לא קרה. הוא נתן את הכי יקר לי ולו".

"הוא נתן הכול כדי להגיע לקומנדו. הוא היה בפרופיל 82 אבל ניסה הכול כדי להגיע גבוה שאפשר והצליח בסוף, ילד מובחר", הוסיפה האם. "הוא היה ילד של שמח קודם כל, מלא חברים, אור ואהבה. ילד שהחיוך שלו הגיע כמה דקות לפניו. הוא כל כך אהב לחיות. העולם הפסיד אותו". האב סיפר: "הוא אהב שלום, לא אהב אנרגיות רעות. זה הלם, כאב עצוב, אובדן בלתי נתפס".