תאונה קשה בקריית מוצקין: רוכב טרקטורון בן 18, שנסע בשדרות בן גוריון בעיר, פגע בשתי נשים לאחר שעלה על המדרכה. הנשים שנפגעו בתאונה הן תושבות העיר, אישה בת 92 והמטפלת הסיעודית שלה, בשנות השישים לחייה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

חובש בכיר במד"א אפיק טוביאס, סיפר: "הולכות הרגל שכבו, אחת מחוסרת הכרה והשנייה בהכרה. סיפרו לנו שהם נפגעו מטרקטורון. הענקנו להם טיפול רפואי שכלל חבישות, קיבועים ומתן תרופות ופינינו אותן בניידות טיפול נמרץ לרמב"ם עם חבלות בראש ובגפיים. רוכב הטרקטורון נפצע באורח קל ונבדק במקום".

ציקי אבישר, ראש עיריית קריית מוצקין, אמר: "הלב יוצא אל הנפגעות ואל בני משפחותיהן, שביום אביבי ויפה כל כך, טיול שגרתי ברחוב הפך לטרגדיה בשל זלזול בוטה בחוק ובחיי אדם".