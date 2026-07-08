מיזם חדש ומציל חיים: אגף התנועה של המשטרה חשף היום (רביעי) אמצעי אכיפה טכנולוגי חדשני בשם פרויקט 'שוטרי הדרך', אשר נועד לתעד מגוון רחב של עבירות תנועה משפיעות ומסכנות חיים - בהן: נסיעה בשול הדרך, עקיפה בקו הפרדה רצוף, חצייה ברמזור אדום, קיפוח זכות משתמשי הדרך, אי ציות לתמרורים ועבירות נוספות.

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מדובר כאמור במערכת אפליקטיבית ומצלמות דרך אשר יותקנו במאות ניידות משטרה, סמויות וגלויות כאחד. המשמעות היא, שמהיום - יתאפשר לכל שוטר שברכבו מותקנות המצלמות, לתעד עבירות תנועה מסכנות חיים, אף מבלי לעצור את הנהג. בהמשך, האירוע המתועד, שכולל גם קובץ וידיאו של מהלך העבירה שבוצעה, יועבר למרכז פענוח ארצי של אגף התנועה ובאמצעותו יופק דו"ח תנועה לבעל הרכב.

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי ציין: "יש לנו עברייני תנועה בכבישים שעולים על רכב ונוהגים בבריונות תוך סיכון חיי אדם. אנחנו נלחמים על החיים גם בזירה של כבישי ישראל. הנוכחות שלנו נמדדת גם שם, ואנחנו נדרשים לפעול נכון ולמנוע את האסון הבא. משטרת ישראל לא תשלים עם הקטל בדרכים. צמצום הפשיעה וצמצום הקטל בכבישים הוא בראש סדר העדיפויות של משטרת ישראל".

"'שוטרי הדרך' הוא ביטוי לאחריות משטרתית רחבה. כי השוטרים שלנו הם שומרי דרך גם בתוך המשמרת, וגם אחרי לא רק נוכחות משטרתית בכביש, אלא תודעה משטרתית שמלווה את השוטר בכל דרך. אני מבקש לברך את ראש אגף התנועה ואת כלל אנשי האגף, על היוזמה, על המקצועיות, על ההובלה, ועל היכולת להפוך צורך מבצעי ליכולת מעשית בשטח. ומי שיבחר לסכן חיים, לנהוג בבריונות, לזלזל בחוק ובחיי אדם - יפגוש אכיפה נחושה, מתקדמת וללא פשרות", הדגיש.

ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, הוסיף: "המאבק בקטל בדרכים מחייב אותנו להתחדש ולהתקדם כל העת. מיזם 'שוטרי הדרך' מביא את הטכנולוגיה אל לב העשייה המבצעית ומעניק לשוטרים יכולת טובה יותר לאתר נהגים המסכנים את ציבור משתמשי הדרך ולפעול נגדם. המטרה שלנו אינה לרשום יותר דו"חות, אלא למנוע את התאונה הבאה, להציל חיים ולהבטיח שכל משתמש דרך יגיע ליעדו בשלום. מי שנוהג כחוק, אין לו ממה לחשוש. מי שמסכן חיים בכביש, יפגוש אכיפה נחושה, מקצועית ומתקדמת".