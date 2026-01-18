על אף האיסור בחוק: אל-ג'זירה ממשיכה לשדר מירושלים

על אף האיסור בחוק, בימים האחרונים צילם ושידר ערוץ "אל-ג'זירה" הקטארי כתבה בשטחה המונציפלי של העיר ירושלים ואף תיעד שיח עם שוטרים, שתהו לפשר מעשי הצוות אך המשיכו ללא נקיטת צעדים - כך דיווח הבוקר (ראשון) כתבנו שלומי הלר.

הכתבה צולמה בשכונת כפר עקב, הממוקמת מעבר לגדר ההפרדה אך נחשבת חלק בלתי נפרד מירושלים. הדיווח ב"אל-ג'זירה" עסק בתוכנית להקמת שכונה יהודית בשטח שדה התעופה עטרות, צעד שלפי כתבת הערוץ מהווה "חלק מגירוש הפלסטינים ממזרח ירושלים וסיכול הקמת מדינה פלסטינית".

בדיווח הכתבת, מתארת תחילה בדבריה כי היא נמצאת ב"כפר עקב הכבוש". בהמשך, תיעד הצוות שוטרי מג"ב שעצרו בסמוך אליהם וליד גדר הביטחון. הכוח קרא לעברם לחדול מהצילום, אך ככל הנראה עזבו את המקום מבלי לאכוף את החוק.

נציין כי תוקפו של "חוק אל-ג'זירה" המקורי פג בחודש שעבר עם סיום מצב החירום בעורף. עם זאת, חוקק לאחרונה חוק מעודכן ורחב יותר שנכנס לתוקף לפני כשלושה שבועות. החוק החדש מאפשר גם למשטרת ישראל לגבש חוות דעת בנושא ומחיל את מגבלות השידור גם על שטחי יהודה ושומרון.

ממשרד התקשורת לא נמסרה תגובה.

ממשטרת ישראל נמסר: "הפעילות המשטרתית בשכונת כפר עקב מתבצעת כחלק ממאמץ מתמשך לחיזוק המשילות ואכיפת החוק, ולאור המורכבות הביטחונית בגזרה, פעילות המשטרה במקום מבוצעת בתיאום ובשיתוף מלא עם כוחות צה"ל. ככל שעולה חשד לפעילות המבוצעת במקום בניגוד לחוק, היא תטופל".