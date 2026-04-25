מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף עורר הערב (שבת) שוב סערה, לאחר שאמר לתלמידיו כי "הטילים מאיראן ולבנון יורטו בזכות בחורי הישיבות. אם לא היה בחורי ישיבות, כיפת ברזל לא היית מצליחה".

"דווקא עכשיו, שישנה הסתה גדולה מאוד נגד בני התורה. הסתה של אנשים ששונאי דת, ולא יודעים להבין, הם רוצים להרוס את עולם התורה. ככה אמר עורך דין אחד לשופטים, שופטים בעליון, אמר להם: 'רוצים להחריב את עולם התורה'. יש הסתה גדולה מאוד", הוסיף.

"איך כיפת ברזל הצליחה ליירט את הטילים שהגיעו מאיראן, מלבנון? ברוך השם, כמה טילים שזרקו עלינו, היה פגיעות פה ושם, אין ספק, אבל ממקום אחר היה צריך להיות חורבן", ציין, "והנה, טיל חץ, כיפת ברזל, יירטו אותם. בזכות מה יירטו אותם? נכון, הם שליחים של הקדוש ברוך הוא, כל החיילים האלו שעושים את הכיפת ברזל, אבל בזכות הבחורי ישיבות! אם לא היו בחורי ישיבות, לא היו מצליחים בכיפת ברזל. היו נופלים על בתים והורסים שכונות שלמות, היו אוכלים, הורסים אותם".

לסיכום אמר כי "הם צריכים לדעת את זה, כל האלו אנשים שהם לא, לא דתיים. צריך להחדיר להם אמונה בקדוש ברוך הוא. לדעת שהתורה מגנה ומצלא. הם מגנים על החיילים. מי שאוהב את החיילים, באמת אוהב אותם, צריך לדאוג שיהיה בני תורה גם כן. שבני תורה הם יושבים ומגנים על זה".

דבריו מגיעים לאחר שבתחילת החודש עורר סערה גדולה כאשר תקף את שופטי בג"ץ במילים קשות לאור הפסיקה שניתנה במהלך השבת על הגבלת ההתכנסות של המחאות ברחבי הארץ ובדגש על כיכר הבימה.

"אלה שונאי ישראל, כל הצרות בענייני דת ומדינה הן בגלל השופטים הרשעים האלה. שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותם", אמר הרב יצחק יוסף. עם זאת, נשיא העליון יצחק עמית הבהיר מוקדם יותר כי ההחלטה ניתנה בשבת כיוון שמדובר בפיקוח נפש".