תיעוד: 28 אוטובוסים נשרפו כליל בחניון בחולון

חקירת משטרה נפתחה הבוקר (שבת) בעקבות שריפת ענק שכילתה 28 אוטובוסים המונעים בגז טבעי בחניון המסוף ברחוב הבנאי בחולון. שוטרי תחנת חולון וחוקרי שריפות מטעם כבאות והצלה פעלו בזירה לאיסוף ממצאים פורנזיים, כאשר בשלב זה נבדקים כלל כיווני החקירה לבירור הגורם לפרוץ האש.

דיווחים ראשוניים התקבלו במוקד 100 של המשטרה בשעות הבוקר המוקדמות אודות להבות המשתוללות במתחם האוטובוסים.

כוחות משטרה שהגיעו למקום סגרו את הזירה ואיפשרו לצוותי הכיבוי לבצע פעולות לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה לכלי רכב נוספים שחנו בסמוך. גורמי האכיפה הבהירו כי נכון לעכשיו אין קשר לאירועים ביטחוניים.

המשטרה וחוקרי שירותי הכבאות וההצלה ממשיכים בבדיקת נסיבות האירוע בתוך מתחם המסוף, וטרם נקבע האם מדובר בכשל טכני או במעשה מכוון.