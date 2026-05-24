מטוס קל התרסק בעמק יזרעאל, שני גברים במצב אנוש

מטוס קל התרסק הבוקר (ראשון) בשטח פתוח סמוך לתל עדשים שבעמק יזרעאל. שני גברים כבני 50 נפצעו באורח אנוש כתוצאה מההתרסקות.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א מאור אטדגי, סיפר: "מדובר באירוע קשה, הגענו למקום עם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית. הובילו אותנו בשטח אל המטוס שהתרסק, המטוס היה עם פגיעות פח קשות ובסמוך שכבו שני גברים, הם היו מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם אנוש".