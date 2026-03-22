בעקבות המצב הביטחוני: נדחתה הבחינה הפסיכומטרית שתוכננה להתקיים בשבוע הבא

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה הודיע היום (ראשון) כי בשל המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, הבחינות הפסיכומטריות שהיו אמורות להתקיים ב-29-30 במרץ נדחו ויתקיימו במועד חלופי חדש - 23-24 באפריל.

נבחנים שהיו אמורים להיבחן במועד מרץ יוכלו לבחור ולהעביר את הרשמתם ללא תשלום למועד עתידי אחר או לבטל את הרשמתם ולקבל החזר כספי מלא של דמי ההרשמה. בחינות בתנאים מותאמים שנקבעו במרכזי הבחינות של מאל"ו בתאריכים 23-31 במרץ יתקיימו במתכונת חירום מצומצמת בהתאם להנחיות פיקוד העורף .

לבחינה נרשמו כ-22 אלף נבחנים שהיו אמורים להיבחן באוניברסיטת חיפה, האקדמית עמק יזרעאל, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון וקמפוס אילת. כמו כן נדחו בחינות שהיו אמורות להתקיים בפריז ובמרסיי.

ההחלטה על דחיית הבחינה הפסיכומטרית התקבלה לאחר התייעצויות בין מאל"ו ובין האוניברסיטאות, ובהתאם להתפתחויות הביטחוניות ולהנחיות פיקוד העורף. נדגיש כי דחיית הבחינה לא תשפיע על הקבלה לשנת הלימודים הבאה, והציונים שיושגו בה יהיו קבילים לשנת הלימודים תשפ"ז.

נבחנים שהיו אמורים להיבחן בתאריכים אלו יועברו באופן אוטומטי למועד החלופי, ויקבלו על כך הודעה אישית בדואר אלקטרוני עם פרטי השיבוץ החדשים. כמו כן, יוכלו לשנות את השיבוץ שלהם (על בסיס מקום פנוי), להעביר את הרשמתם ללא תשלום למועד עתידי או לבטל את הרשמתם ולקבל החזר כספי מלא של דמי ההרשמה. שינויים בהרשמה יהיה אפשר לבצע באמצעות האזור האישי באתר מאל"ו עד ליום רביעי 8 באפריל 2026.

נבחנים שלא יוכלו להגיע לבחינה בתאריכים החדשים בשל נסיבות חריגות (למשל, שירות מילואים) יוכלו לפנות למוסד הלימודים שאליו נרשמו ולבקש להתקבל לשנת הלימודים הבאה על סמך ציוני מועד קיץ (יולי) 2026 של הבחינה הפסיכומטרית.

לא כל הבחינות שנקבעו במועד אביב של הבחינה הפסיכומטרית נדחו. בחינות פסיכומטריות בתנאים מותאמים שנקבעו במרכזי הבחינות של מאל"ו בתאריכים 23-31 במרץ יתקיימו במתכונת חירום מצומצמת. במרכזי הבחינות של מאל"ו יש מרחבים מוגנים תקניים שיכולים להכיל את הנבחנים והעובדים, וכדי להבטיח זאת שובצו מקצת הנבחנים לימי בחינה אחרים או לשעות בחינה אחרות.

לפי שעה נמסר מידע רק בנוגע לבחינות שנקבעו עד סוף חודש מרץ. לגבי בחינות שאמורות להתקיים החל מ-9 באפריל 2026, יש להמשיך ולעקוב באתר מאל"ו. כמו כן, תאריך חדש לבחינות בצרפת ייקבע בהמשך, בשיתוף פעולה עם ההסתדרות הציונית העולמית, האחראית על ארגון הבחינה.