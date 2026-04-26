חשד לרצח והתאבדות: גבר וילד בן 6 אותרו ללא רוח חיים בבית בחוף הכרמל
גבר בן 43 וילד בן 6 אותרו מתים בדירה במועצה אזורית אלונה • פראמדיקית מד"א סיפרה: "הם היו מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום" • המשטרה פתחה בחקירה
i24NEWS
1 דקות קריאה
חשד לרצח והתאבדות במושב ליד זכרון יעקב: בן 43 ובן 6 אותרו הבוקר (ראשון) ללא סימני חיים במושב אביאל. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי על פי החשד, האב רצח את בנו ואז שם קץ לחייו.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
פראמדיקית מד"א, שולמית ארינוס, סיפרה: "כשהגענו למקום הובילו אותנו לתוך הדירה, ראינו גבר וילד כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום".
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות