חשד לרצח והתאבדות במושב ליד זכרון יעקב: בן 43 ובן 6 אותרו הבוקר (ראשון) ללא סימני חיים במושב אביאל. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי על פי החשד, האב רצח את בנו ואז שם קץ לחייו.

פראמדיקית מד"א, שולמית ארינוס, סיפרה: "כשהגענו למקום הובילו אותנו לתוך הדירה, ראינו גבר וילד כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום".