חשד לרצח: צעיר בן 29 נדקר למוות בתל שבע

צעיר בן 29 נדקר היום (חמישי) למוות בתל שבע. המשטרה פתחה בחקירת האירוע במסגרתה מבצעים סריקות ואיסוף ממצאים בזירה לאיתור חשודים מעורבים. על פי ההערכה הרקע לאירוע פלילי.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הצעיר, בן למשפחת אבו עסא בתל שבע, פונה תחילה לבית החולים סורוקה בבאר שבע על ידי צוות מד"א במצב אנוש, שם נקבע מותו.

דוברות המשטרה

פראמדיקית במד"א רוני כהנא וחובש רפואת חירום בהא אל סייד, סיפרו: "הפצוע שכב במרפאה לאחר שככל הנראה היה מעורב באירוע אלימות. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות, עצירת דימומים, ומתן תרופות ולאחר מכן פינינו אותו לבית החולים כשהוא במצב אנוש."