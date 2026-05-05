במתקפה חריפה על הממשלה הקודמת, הצהיר הבוקר (שלישי) שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בראיון לגדעון אוקו ב-103FM כי הקמת ממשלה בהשתתפות מנסור עבאס היא אירוע חמור יותר מטבח 7 באוקטובר. סמוטריץ' הסביר את קביעתו בכך שבעוד שהטבח, בו נרצחו כ-1,200 בני אדם ונחטפו למעלה מ-250 איש, הוא "מחדל פרקטי" שיש לתחקר, כשהשותפות עם רע"מ היא מהלך שנעשה "במזיד".

לטענת סמוטריץ', הוא התריע במשך שנים נגד הקונספציה שהובילה לאירועים, אך בתקשורת בחרו לכנותו "הזוי".

מתוך ראיון ל-103fm

במהלך הריאיון, כאשר נשאל שוב על ידי אוקו האם הוא אכן סבור שהקמת הממשלה חמורה יותר מהטבח, השיב השר בחיוב וטען כי מדובר ב"מכירה מודעת של המדינה לאויביה". סמוטריץ' הגדיר את התנועה האסלאמית כ"תנועת אחות של חמאס" וטען כי הכללתה בשלטון היוותה שיעבוד של מדינת ישראל לגורמים עוינים.

הוא הדגיש בריאיון כי חומרת המעשה נובעת מכך שמדובר בהחלטה מודעת של ההנהגה הקודמת, בניגוד למחדל הצבאי והמודיעיני אותו הוא מגדיר כ"שוגג".

לאחר מכן, מיהר להסביר את דבריו וטען: "לכל מי שמנסה לעשות פוליטיקה קטנה על גבם של הנופלים והנרצחים ב-7 באוקטובר - אתם לא מעניינים אותי. מה שכואב לי זה המון אנשים שנפגעים מהעיוות שלכם את דבריי. השאלה שנשאלתי ועליה השבתי הייתה מה המעשה הפוליטי החמור יותר - ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד בשל תאוות כבוד ושלטון או ישיבה בממשלה שבמשמרת שלה התרחש טבח נורא שבו חמאס תקפו את מדינת ישראל ורצחו לנו אלפי אנשים".

"אז כן, ללכת ביודעין לממשלה עם חמאס תוך שקרים והונאה וגניבת קולות זה המעשה החמור ביותר שידעה הפוליטיקה הישראלית. הטבח שביצע חמאס הוא מהנוראים שידענו מאז השואה ואין שום דבר שמשתווה לו. לכם התקשורת - אם אתם מנסים להוציא את דבריי מהקשרם ולזלזל בטבח אתם רשעים ושקרנים", הוסיף.

בדצמבר האחרון, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מ"יש עתיד" התייחס בריאיון לשרון ניסים ב"מהדורת חמש" לשיתוף פעולה עתידי עם רע"מ, וציין כי הוא "לא פוסל ישיבה עם ח"כ מנסור עבאס בממשלה הבאה". סגלוביץ' הדגיש כי "רע"ם היו חלק משמעותי מממשלת השינוי" וכי במציאות הקוטבית הנוכחית יש לשאוף להרכבת ממשלה רחבה.