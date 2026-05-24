במפלגות השונות מחממים מנועים לקראת יום הבוחר, ונראה שהקמפיינים במערכת הבחירות הקרובה יהיו יצריים וסוערים מתמיד. סרטון הומוריסטי שפרסם ראש הממשלה נתניהו לקראת חג השבועות הסעיר את הרשת, שותף על ידי אילון מאסק וזכה להתייחסות של יריבו הפוליטי בבחירות הקרובות, גדי איזנקוט.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בסרטון נראה בחור צעיר שיושב לשיחה עם הוריו, מתנגדי הממשלה הנוכחית, ומתוודה בפניהם כי הוא ימני ו"ביביסט". ההורים בסרטון עונים לו בחרדה עמוקה: "אוקיי, אנחנו נעבור את זה ביחד", ונראה שאינם יכולים לקבל את "רוע הגזרה". האב תוהה: "איך זה יכול להיות? אתה עובד בהייטק, אתה קורא ספרים", והאם, שנושמת בכבדות ונראה שעוברת אירוע לב, אומרת: "הבן שלי ביביסט!". הסרטון מסתיים בשקופית עם הכיתוב: "אתם לא לבד. מעל שני מיליון מצביעי ימין מתמודדים בכל שנה עם אפליה, כעס ושנאה רק בגלל דעתם הפוליטית. חפשו בגוגל 'ביביסט'".

יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, פרסם סרטון תגובה שנוי במחלוקת שבו נראים בתים שנשרפו בטבח שבעה באוקטובר, וברקע נשמעת השיחה מסרטון נתניהו בין הבן להוריו. הסרטון נחתם בשקופית שמתכתבת עם השקופית מסרטון "הליכוד": "חפשו בגוגל – ה-7 באוקטובר".

בפאנל "מדברים חדשות" התייחסו לסרטונים שעוררו סערה. כתב הכנסת, עמיאל ירחי, אמר: "בואו נהיה ישרים - הקמפיינים יהיו מכוערים בשני הצדדים. זו מערכת בחירות שתהיה מכוערת וארסית מאוד". ד"ר איתן לסרי העביר ביקורת על הסרטון של איזנקוט: "מה שגדי עשה זו תגובה מאוד קשה וכואבת כי היא מציפה להורים השכולים את כל הכאב בפנים. השמאל כועס כי זו סאטירה ששמה לו מראה בפנים".

בפאנל תהו לגבי הבחירה של נתניהו לחבר את הסרטון הפוליטי לברכת חג שמח לחג השבועות, שמיועדת, כביכול, לכלל אזרחי המדינה. שרון רופא אופיר תהתה: "מה, הוא ראש ממשלה רק של המחנה? הוא לא ראש הממשלה גם שלי? זה מה שיש לך להגיד בערב חג השבועות?". סא"ל במיל' ד"ר דורון אביטל האשים: "מה שנתניהו עשה בסרטון הזה - וככה הוא עובד כל הזמן - זה לחלק את מדינת ישראל לשניים".