בזמן שגוש נתניהו לא מצליח להגיע ל-61 מנדטים, מספר שחקני חיזוק מתחממים על הקווים. אחד מהם הוא עופר וינטר שכבר החל לקיים פעילות פוליטית, ובהקלטות שהגיעו לידי i24NEWS, הוא תוקף בחריפות את השחקנים על המגרש, בהם גם את השר בן גביר.

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"אין משילות, הפקרות מוחלטת, אל תאיים, תעשה", אומר וינטר בהתייחס לשר לביטחון לאומי בן גביר, "פחות דיבורים, לא לעשות סיורי משילות". באחת ההקלטות נשמע וינטר אומר כי "בן גביר הוא השר לביטחון לאומי, והמצב עוד יותר קשה ממה שהיה לפני. לא כל דבר צריך לצעוק. תעשה ושתוק, ותגמור את העבודה, לא סרט לטיקטוק".

בשבועות האחרונים הופצו מודעות שמאשימות את וינטר בשיתוף פעולה פוליטי עם יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, לאור העובדה שבין השניים התקיימו קשרים לאורך השנים - אבל כעת וינטר תוקף גם אותו ולא מהסס להשתמש במילים קשות. "אני לא חבר שלו, הוא רכב עליי ורק עשה לי נזק בחיים. בנט עשה מעשה והקים ממשלה על בסיס ערבים, בניגוד מוחלט למה שאני יכול לחיות איתו, זה שמן מים".

וינטר לא חוסך ביקורת גם ממנהיגים נוספים. איזנקוט, כך הוא מספר, ניסה להעיף אותו מהצבא; ליברמן, שוינטר שימש כמזכירו הצבאי, "התהפך". "גדי איזנקוט עשה הכל כדי להעיף אותי מהצבא. גדי ניסה לעשות הכל - לא הצליח. אייוט עצר הזה כשהוא עוד היה במקום הנכון", אומר וינטר.

ומה באשר לשאיפותיו הפוליטיות? וינטר שעסוק בבניית מערך השטח שלו, מעוניין ברשימה של פּוליטיקאים "חדשים" שנקיים מאסון 7.10. "גם מדבר על זה, על דם חדש. שמו לי הצעות כל מיני. לא מחפש כיסא".

וינטר משקיע כעת מאמצים בצירוף תומכים לקראת כניסתו לחיים הפוליטים, אבל השאלה הגדולה עדיין פתוחה: האם פניו לאיחוד עם סמוטריץ' או דווקא להתמודדות עצמאית?