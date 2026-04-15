סערה בעקבות הפרסום ב-i24NEWS: "שומרי הסף הם עיקר הבעיה"

בעקבות הפרסום אמש (שלישי) ב-i24NEWS לפיו היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ביקשה מראש השב"כ לשעבר רונן בר להעביר חומרים הנוגעים למעורבות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעבודת המשטרה, סערה פוליטית חדשה נפתחה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי הפרסום, הבקשה נועדה לסייע בגיבוש עמדה משפטית במסגרת תגובה לעתירות שהוגשו לבג"ץ בנושא כהונתו של בן גביר. עוד נטען כי המידע נדרש לצורך בחינת טענות על אופי המעורבות של הדרג המדיני בעבודת המשטרה.

בעקבות הדברים תקף יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן את ההתנהלות ואמר בדיון כי יש לבחון את הסוגיה: "יש כאן שאלות כבדות משקל לגבי הפעלת סמכויות שלטוניות. ביקשתי לזמן את ראש השב"כ ואת יועמ"ש השב"כ לדיון כדי לוודא שלא נעשה שימוש לרעה בסמכויות". לדבריו, "מדברים איתנו על חשיבות שומרי הסף, אבל מתברר שהשאלות צריכות להיבדק לעומק".

ח"כ משה סעדה הוסיף כי מדובר בעניין חמור: "יש כאן צורך בבדיקה של תהליכי קבלת ההחלטות והאם נעשה שימוש נכון בסמכויות". מנגד, ח"כ יואב סגלוביץ' מתח ביקורת חריפה על השרים המעורבים ואמר כי "שר לביטחון לאומי שמתערב בחקירות לא יכול להמשיך בתפקידו".

ח"כ קארין אלהרר אמרה בדיון כי "יש כאן פגיעה בעקרונות יסוד של שלטון החוק", וח"כ גלעד קריב הוסיף כי "בזמן מלחמה והתקפות בזירות שונות, הכנסת עסוקה שוב ושוב בעימותים סביב מערכת האכיפה".

מלשכת היועצת המשפטית לממשלה נמסר בתגובה לדיווח כי מדובר ב"קשקוש מוחלט".