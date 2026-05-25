סדק בדגל התורה: הרבנים שסירבו להצטרף לפירוק הגוש

שבועיים אחרי החלטת הרב דוב לנדו ממנהיגי דגל התורה על פירוק הגוש, מתברר כי בתוך דגל התורה עצמה יש מי שמסתייגים מהמהלך. הערב (שני) פורסם ב-i24NEWS כי רבנים המזוהים עם הנהגת המפלגה סירבו להצטרף למכתב התמיכה בפירוק הגוש.

"אין לנו אלטרנטיבה מלבד הגוש המסורתי כפי שהורה הרב ש"ך", אמר אחד הרבנים. רב נוסף הסביר כי המשבר סביב חוק הגיוס דווקא מחייב את המשך השותפות עם הציונות הדתית: "אם נפרק את הגוש, גם הסיכוי הקלוש לפתור את הסוגיה יקרוס".

רק אתמול הודיעו בדגל התורה לראש הממשלה בנימין נתניהו כי הם אינם מעוניינים "בחוק הגיוס לפני הבחירות", זאת על פי הוראת מנהיג התנועה והזרם החרדי ליטאי, הרב דב לנדו. המשמעות: במידה והסיעות החרדיות אכן יצליחו לפזר את הכנסת כבר השבוע - אפשר יהיה לקיים את הבחירות ב-1/9 או ב-15/9.

למעשה, כך הם ציינו בצורה מרומזת כי אינם מאמינים שחוק הגיוס יגיע לכדי הצבעה במליאה, וממשיכים להפעיל לחץ לצורך הליכה לבחירות באופן מיידי.