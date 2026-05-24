דגל התורה הודיעה לנתניהו: "לא מעוניינים להעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות"

דגל התורה הודיעו הערב (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו כי הם אינם מעוניינים "בחוק הגיוס לפני הבחירות", זאת על פי הוראת מנהיג התנועה והזרם החרדי ליטאי, הרב דב לנדו.

למעשה, כך הם מציינים בצורה מרומזת כי אינם מאמינים שחוק הגיוס יגיע לכדי הצבעה במליאה, וממשיכים להפעיל לחץ לצורך הליכה לבחירות באופן מיידי.

כזכור, לפני כשבועיים אמר הרב לנדו בישיבה עם הח"כים של התנועה: "אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. כל מיני דיבורים על 'גוש' אינם קיימים יותר". במהלך הישיבה, חברי הכנסת של דגל התורה סקרו בפני הרב לנדו את המצב הנוכחי.