ראש הממשלה בנימין נתניהו נזף הבוקר (שני) בחברי הקואליציה במהלך ישיבת הממשלה, ברקע ציוציו של ח"כ צביקה פוגל על טראמפ בסוף השבוע. רה"מ הבהיר כי "אני מבקש מהשרים וגם מחברי הכנסת של הקואליציה לברור את מילותיהם בקפידה".

"אנחנו בצומת דרכים היסטורי יחד עם ידידינו האמריקנים וכמובן ידידינו הגדול הנשיא טראמפ. אני נותן הנחיות מתי ואיך להתבטא וגם מתי לא, אבל אתם צריכים להיוועץ לפני שמתבטאים. אף אחד לא נפגע מזה", הוסיף.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

נזכיר כי בציוץ שפרסם פוגל לאחר ההכרזה על הפסקת אש עם איראן, תקף את נשיא ארה"ב טראמפ בקריאה: "Donald, if you have to shoot, shoot. Don't quack". זמן קצר לאחר מכן הציוץ נמחק, לא לפני שהפך לוויראלי בעולם. דבריו מצטרפים לציוץ תקיף נוסף שפרסם במהלך החג השני של פסח. אז, נכתב בחשבון ה-X הרשמי שלו: "דונלד, יצאת ברווז!"

גם במערכת הפוליטית הגיבו לציוץ ובהן ח"כ גלעד קריב שתהה: "ח"כ פוגל - מה יש לך וליועצות שלך עם ברווזים?", ח"כ מירב בן ארי: "אתה עושה בושות לכל אזרח במדינה".