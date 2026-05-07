מאבק על כל קול: באופוזיציה כבר נערכים להבאת מצביעים מחו"ל

בכיר בגוש האופוזיציה אמר: "נערכים להוזלת טיסות למצביעים פוטנציאלים", כך נודע ל-i24NEWS • לצד זאת, עמותות אזרחיות החלו במיפוי ישראלים בעלי זכות הצבעה ברחבי העולם כדי לסייע להם להצביע

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי
יאיר לפיד, בני גנץ, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, ארכיוןיונתן זינדל / פלאש 90

גוש המרכז-שמאל נערך בימים אלה לבחירות הגורליות, לא רק באמצעות איחודים פוליטיים, אלא גם במלחמה על כל קול. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (חמישי) לראשונה את דבריו של בכיר בגוש, על היערכות מיוחדת להבאת מצביעים מחו"ל.

ל-i24NEWS נודע, כי בכיר בגוש האופוזיציה אמר: "נערכים להוזלת טיסות למצביעים פוטנציאלים".

לצד זאת, עמותות אזרחיות החלו במיפוי ישראלים בעלי זכות הצבעה ברחבי העולם כדי לסייע להם להצביע. לטענת העמותות הללו - הדבר נעשה ללא זיקה פוליטית.

