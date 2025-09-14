פרסום ראשון: זו הסיבה לצמצום טיסת ראש הממשלה לארה"ב

מומלצים -

פרסום ראשון: הסיבה לצמצום מספר הנוסעים על טיסת כנף ציון של ראש הממשלה בנימין נתניהו לעצרת האו"ם בארצות הברית היא מגבלות דלק. הדבר נובע מהצורך להאריך את מסלול הטיסה, בעקבות חשש שלא ניתן יהיה לעבור בחלק מהמרחבים האוויריים של מדינות באירופה.

כאמור, בגלל הארכת מסלול הטיסה המטוס יצטרך יותר דלק, ובשל המגבלה הזאת - הוא יאלץ להפחית משקל נוסעים וציוד.

בשבוע שעבר, באופן מפתיע, הודיעה לשכת ראש הממשלה באופן מפתיע כי עיתונאים וחלק מבני הפמלייה של נתניהו לא יטוסו איתו במטוס “כנף ציון” בדרכו לעצרת האו"ם בניו יורק. בהודעת הלשכה נמסר: "לאור סידורים טכניים הקשורים בהושבה וביטחון, הוחלט לצמצם את מספר הנוסעים בטיסה הקרובה, כולל עיתונאים וחלק מבני הפמלייה".

כעת מתברר כי הסיבה לצמצום היא הארכת מסלול הטיסה. ההארכה נובעת מחשש שמדינות מסוימות באירופה לא יאפשרו למטוס ראש הממשלה לחלוף במרחב האווירי שלהן - בגלל המצב המדיני, המלחמה בעזה, וגם פרשנות משפטית שלפיה מדינות החברות בבית הדין בהאג אינן אמורות לאפשר מעבר למי שהוגש נגדו כתב אישום. מלשכת רה"מ סירבו להגיב.