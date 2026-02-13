"זה לא שנאה, זה יצר נקמה": מפגש קצוות רותח עם עדנה חלבני

במשך חמישים שנה הייתה עדנה חלבני דמות מרכזית מאחורי הקלעים של השלטון בישראל כמתאמת הביקורים במשרד ראש הממשלה. חלבני, שעבדה תחת כל ראשי הממשלה ממנחם בגין ועד בנימין נתניהו, פרשה לפני יותר משלוש שנים מתפקידה ומאז הפכה למבקרת חריפה ובוטה נגד נתניהו ובני משפחתו. השבוע התייצבה חלבני ל"מפגש קצוות" סוער עם נוה דרומי, בניסיון להסביר את המהפך הדרמטי שעברה.

במהלך הראיון, התעמתה חלבני עם הטענות כי היא מונעת משנאה עמוקה כלפי ראש הממשלה. בתגובה, ביקשה חלבני להגדיר מחדש את רגשותיה והבהירה: "זו לא שנאה, זה יצר נקמה גדול".

היא פירטה את תחושותיה הקשות כלפי המציאות הפוליטית הנוכחית, וציינה כי דמותו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, גורמת לה "להתחלחל".

חלק מרכזי במפגש עסק בטענות למוסר כפול בביקורת שהיא מטיחה בדרג המדיני. כאשר נוה דרומי הציגה בפניה את העובדה שבעוד היא תוקפת את נתניהו על כך שהפר את הבטחתו שלא לשבת עם בן גביר, היא נמנעה מביקורת דומה כלפי נפתלי בנט שהפר הבטחה דומה בנוגע לישיבה עם מנסור עבאס - חלבני התמהמהה עם תשובתה.