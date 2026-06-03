פרסום ראשון: חברי כנסת ערבים קיבלו מגורם בקואליציה מסמך ארוך נגד השופט בדימוס יוסף אלרון, בניסיון לשכנע אותם שלא להצביע לו בבחירות לתפקיד מבקר המדינה, כך פרסם היום (חמישי) לראשונה כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

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בין סעיפי המסמך נכתב: "אלרון הוביל קו מחמיר בעבירות אלימות, טרור והפרות סדר על רקע לאומני וגזעני", "אלרון תמך בפסילת היבא יזבק לכנסת ה-23", "קרא להחמיר בענישה כנגד פוליגמיה" ו"השית עונש מאסר על בדואי בן 69 שנכנס לשטח שפונה".

המסמך כולל מאמר שפורסם ב"הארץ" נגד אלרון, ורשימת פסקי דין בהם פסק נגד אזרחים ערבים.

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כזכור, דרמה נרשמה במהלך ההצבעה לבחירת מבקר המדינה הבא, כאשר איש מהמועמדים לא זכה לתמיכת 61 חברי כנסת, כפי שנדרש על פי חוק מבקר המדינה.

מאחר ואף אחד מהמועמדים לא זכה לתמיכתם של 61 חברי כנסת לפחות, תתבצע הצבעה חוזרת - ואז יוכרז כמועמד הנבחר מי שזכה לרוב הקולות, גם אם מספרם יהיה פחות מ-61. במקרה של שוויון יתקיימו שוב הצבעות וספירות קולות, עד שתתקבל הכרעה.