הכנסת פתחה היום (שני) את מושב הקיץ האחרון שלה לפני הבחירות. כמדי שבוע, הסיעות השונות החברות בה התכנסו לישיבות השבועיות, במהלכן יושבי הראש נשאו דברים והתייחסו לאירועי הימים האחרונים.

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, יושב ראש סיעת יש עתיד (ביחד) קרא לפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא, עם תחילת המושב. "אחרי שלוש וחצי שנים של כאב וקרע ואסונות ורקבון שלטוני - בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת אחים. בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא ונחסוך מהציבור את החודשים האלה", אמר, "הגיע הזמן לסיים את דרכה של הכנסת האיומה בתולדות המדינה. הגיע הזמן להתחיל משהו חדש".

"הבחירות כבר קרובות, אבל עד שהן יגיעו אנחנו נמשיך להלחם כדי לוודא שמדינת ישראל נשארת דמוקרטית, יהודית, ליברלית ושומרת חוק. הליכוד וחבר מרעיו יודעים שזמנם קצוב. הם הניחו על שולחן הכנסת סדרה של חוקים אנטי דמוקרטים, שחלקם הם ניסיון בוטה לגנוב את הבחירות, ועוד שורה של חוקים שמטרתם לשדוד את קופת המדינה", ציין לפיד.

"כמו שלא נתנו לזה לקרות עד עכשיו, לא ניתן לזה לקרות גם עכשיו. כמו שעצרנו את חוק ההשתמטות ואת חוקי המהפיכה המשטרית, לא ניתן להם לגנוב את המדינה גם במושב האחרון. אם הם רוצים, שייקחו שק שינה ויעברו לגור איתנו בכנסת. בואו נראה מי יותר נחוש", הוסיף יושב ראש יש עתיד, "רומן גופמן לא מתאים להיות ראש המוסד, שום דבר בכישורים או בהסטוריה שלו לא מכשיר אותו לתפקיד ראש המוסד.

הוא התייחס לחוק סבסוד המשכנתאות, שהדיון עליו בוועדת השרים לחקיקה נדחה. "מה שאנחנו רואים עכשיו הוא כלכלת בחירות מהסוג הגרוע ביותר וחוקים אנטי דמוקרטים מהסוג המפחיד ביותר. יש הרבה חברי כנסת בקואליציה שיודעים שהם לא יחזרו הנה, אז הם מתחילים לעשות לביתם עוד לפני שחזרו לביתם", הסביר.

יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, אמר: "אנחנו נמצאים בימים מורכבים ביטחונית. האיראנים מנסים למשוך זמן כדי להתחמש ולייצב את השלטון - ולנו אסור לתת להם. ההישגים הצבאיים המרשימים חייבים להוביל להסדר שינטרל את פרויקט הגרעין מיידית - בלי משחקי זמן".

"זו העת להגביר את הלחץ ולתקוף גם מתקנים אזרחיים - ולא לתת למשטר האיראני זמן להתארגן. אני קורא לראש הממשלה ושר הביטחון: אל תתנו להישג צבאי היסטורי להפוך להחמצה היסטורית. יש לכם גיבוי מלא לפעול", הדגיש.

בהמשך דבריו, התייחס לביקורת שנשמעת עליו ברקע הסקרים האחרונים ועזיבת מספר חברי כנסת ממפלגתו. "החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים, שמתמידים, דבקים בדרך, נאמנים לבית ולא כאלה שמתנהלים רק לפי הריאליטי של הסקרים", הסביר, "יש המון מצביעים, חלקם גם הצביעו בעבר ליכוד - שמתלבטים, שמסתכלים על מה שקורה פה ורוצים לראות אחרי הבחירות ממשלה רחבה וציונית שתתקן - ולא ממשלה צרה שמפחידה אותם ובצדק".

הוא שיגר עקיצה לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. "מי שחושב שישים שלט שקורא לליכודניקים להצביע לו ויפסול את הליכוד - פוגע בסיכוי להחליף את הממשלה הרעה בתולדות ישראל. מי שמדבר על ברית המשרתים - ומספר שיעביר אותה בממשלה מיעוט שנשענת על המפלגות הערביות לא דובר אמת. מי שמתחרים על הנהגת הגוש ולא על איזו ממשלה תקום פה – לא מציעים אלטרנטיבה", הוסיף גנץ.

הוא הזכיר את כנס הקיץ של הכנסת שייפתח אחר הצהריים - הכנס האחרון לפני הבחירות: "הכנסת כשלה בלתת גב למשרתים ולביטחון, שפגעה בדמוקרטיה ופילגה, שלא נתנה מענה לתושבי הפריפריה ולצעירים שלנו. זו הקואליציה הקיצונית והמזיקה בתולדות ישראל. הפתרון הוא לא להקים קואליציה קיצונית אחרת – אלא להחזיר את השפיות לבית הזה".

"הבחירות המתקרבות הן קודם כל על השאלה האם הממשלה הבאה תטפל בילדים של כולנו או תקרוס במתקפה הראשונה על הדאחייה. האם היא תחזיר את הבית הזה לתפקוד – או שנמשיך לתת לבן גבירים לטרלל אותנו. האם נעשה בבית הזה רפורמות גדולות שיבנו את העתיד שלנו או נתעסק במשברים קואליציוניים על תקנות יהודה ושומרון. אני מבטיח לכם דבר אחד: חבריי ואני נעבוד קשה ונעשה כל מה שאפשר כדי להמשיך ולשרת, ולוודא שהכנסת הבאה תשרת את הילדים שלנו ותשים סוף לקיצוניות ששולטת בחיינו. ואף אחד לא יסיט אותנו מהמטרה", סיכם.