עימות חריף במליאה, גוטליב: "אני לא כלבה שלך, יא מיזוגן"

חברת הכנסת נזפה ביו"ר המליאה, חבר סיעתה, לאחר שנדרשה לצאת מהמליאה אחרי שלוש קריאות • ח"כ רביבו השיב לעברה: "מה שאני עושה למען נשים את לא תעשי גם בעוד שמונה דורות" • צפו

עימות בין ח"כ גוטליב לח"כ רביבוערוץ הכנסת

עימות מכוער התפתח היום (רביעי) במליאת הכנסת בין שני הח"כים מסיעת הליכוד, כאשר חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד קראה לעבר יו"ר המליאה חיים רביבו: "אני לא כלבה שלך, שמעת מיזוגן!".

השיח בין השניים התפתח במהלך דיון בהצעת חוק. חבר הכנסת רביבו, שניהל את המליאה בזמן זה, הוציא את גוטליב לאחר שלוש קריאות - אז התפתחו בין השניים עימות. הח"כ השיב לה: "מה שאני עושה למען נשים את לא תעשי גם בעוד שמונה דורות"

