עימות חריף במליאה, גוטליב: "אני לא כלבה שלך, יא מיזוגן"

עימות מכוער התפתח היום (רביעי) במליאת הכנסת בין שני הח"כים מסיעת הליכוד, כאשר חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד קראה לעבר יו"ר המליאה חיים רביבו: "אני לא כלבה שלך, שמעת מיזוגן!".

השיח בין השניים התפתח במהלך דיון בהצעת חוק. חבר הכנסת רביבו, שניהל את המליאה בזמן זה, הוציא את גוטליב לאחר שלוש קריאות - אז התפתחו בין השניים עימות. הח"כ השיב לה: "מה שאני עושה למען נשים את לא תעשי גם בעוד שמונה דורות"