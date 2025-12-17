עימות חריף במליאה, גוטליב: "אני לא כלבה שלך, יא מיזוגן"
חברת הכנסת נזפה ביו"ר המליאה, חבר סיעתה, לאחר שנדרשה לצאת מהמליאה אחרי שלוש קריאות • ח"כ רביבו השיב לעברה: "מה שאני עושה למען נשים את לא תעשי גם בעוד שמונה דורות" • צפו
ארי קלמןכתב לענייני חרדים
1 דקות קריאה
עימות מכוער התפתח היום (רביעי) במליאת הכנסת בין שני הח"כים מסיעת הליכוד, כאשר חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד קראה לעבר יו"ר המליאה חיים רביבו: "אני לא כלבה שלך, שמעת מיזוגן!".
השיח בין השניים התפתח במהלך דיון בהצעת חוק. חבר הכנסת רביבו, שניהל את המליאה בזמן זה, הוציא את גוטליב לאחר שלוש קריאות - אז התפתחו בין השניים עימות. הח"כ השיב לה: "מה שאני עושה למען נשים את לא תעשי גם בעוד שמונה דורות"
