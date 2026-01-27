הצעד של ועדת הבחירות מחשש להשפעות זרות | פרסום ראשון

פרסום ראשון: ועדת הבחירות אישרה היום (שלישי) את תקציב הוועדה לשנה הקרובה שתהיה שנת בחירות. התקציב יעמוד כרגע על למעלה מ-700 מיליון שקלים כאשר אחד הסעיפים שצמח משמעותית הוא תקציב ההסברה שעלה מ-10 מיליון ל-25 מיליון שקל זאת על מנת למנוע זיופים ב-AI השפעות זרות, זיופים וגם פייק ניוז.

חברי קואליציה שודדים כספים מהכנסת ושרים שהולכים בעזה החדשה, הם רק ספוילר למערכת הבחירות המתקרבת שתהיה שונה מכל מה שהכרנו. מהפכת הבינה המלאכותית חדרה עמוק לקמפיינים הפוליטיים והופכת למגרש המשחקים של היועצים והקמפיינרים עם סרטונים שנראים כמו הדבר האמיתי.

חברי הכנסת שמשתמשים בכלי, כמו למשל גילה גמליאל או ולדימיר בליאק מ"יש עתיד", ששיתף סרטון מדומה של חברי הקואליציה, טוענים כי אין בכך פסול ומדובר באמת. אך לצד ההתעקשות, נשמעת גם קריאה לוועדת הבחירות.

אין ספק שהנגישות של כלי ה-AI השונים תהפוך את הבינה המלאכותית למרכזית בבחירות שהולכות ומתקרבות, ולטענת אנשי המקצוע יש לכך פתרונות שכבר צריכים להינקט. ובמרכז העניין, נשאלת השאלה אם לאחראים לטוהר הבחירות, בכנסת או בוועדת הבחירות המרכזית, תהיה את הנחישות לעצור את הסכנות, שכבר לגמרי כאן.