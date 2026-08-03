חרף פגרת הבחירות: ועדת הכספים תדון בהעברת מאות מיליוני שקלים לחינוך החרדי

חרף פגרת הבחירות: ועדת הכספים צפויה להתכנס מחר (שלישי) לדיון בנושא העברות כספים. הדיון צפוי להתקיים לאחר שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הפעיל את סמכותו בנושא, והוועדה תתכנס לדיון - למרות התנגדות האופוזיציה.

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על סדר היום של הוועדה נמצא אישור העברות תקציביות. בין היתר, מדובר ב-268 מיליון שקל לחינוך החרדי, 124 מיליון שקל למשרד ההתיישבות ו-78.5 מיליון שקל למשרד הדתות.

ערוץ כנסת

חברת הכנסת נעמה לזימי, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ולצד עו"ד יפעת סולל מעמותת חדו"ש, שיגרו ליו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מילביצקי, מכתב התראה חריף לפני פנייה לבג"ץ, ודרשו את ביטול ישיבת הועדה שתוכננה למחר.

כאמור, על פי החלטת ועדת הכנסת, כינוס ועדות בעיצומה של פגרת בחירות מחייב אישור מראש של ועדת ההסכמות. מהמכתב עולה, כי ועדת הכספים קיבלה החרגה לדיון אחד בלבד - שכבר התקיים והסתיים ב-29 ביולי. כעת, מתוכנן דיון נוסף תחת הכותרת של "דיון המשך", בו יעלו בקשות תקציביות חדשות שכלל לא עלו בדיון הקודם.