לאחר הגשת כתב האישום החמור בגין הברחת סחורות לרצועת עזה: משפחתו של בצלאל זיני השיקה קמפיין גיוס כספים לצורך מימון המשפט. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (ראשון) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' על הפוליטיקאים שתורמים לזיני - אחיו של ראש השב"כ - למרות ההאשמות.

ל-i24NEWS נודע, כי חברי כנסת מהליכוד והציונות הדתית תרמו לזיני, שמואשם בהברחות לעזה. חברי הכנסת אריאל קלנר וצבי סוכות תרמו כספים לקמפיין למימון משפטו של זיני, שמואשם בהברחת סיגריות לעזה בתמורה למאות אלפי שקלים. עוד נודע, כי ראש מועצת בנימין ישראל גנץ הצטלם לקמפיין המימון ואמר: "צריך לתת לו".

כזכור, כתב האישום נגד זיני הוגש בפברואר האחרון, בגין הברחת סיגריות לרצועה בזמן שירות המילואים שלו. הוא הואשם באחד הסעיפים החמורים בספר החוקים - סיוע לאויב בעת מלחמה. אביו של בצלאל זיני הגיב: "מערכת המשפט תופרת סעיפי אשמה רק לצדיקים".

זיני היה במילואים ואחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה", ובעל היתרי כניסה של שיירות כלים לתוך הרצועה. כתבי אישום נוספים הוגשו נגד אביאל בן דוד, בן 31 מקריית גת, חייל מילואים ב"כוח אוריה", ונגד אמיר דב הלפרין (38), שהכיר את בן דוד.

לזיני מיוחסים שלושה סבבים של הברחות של כ-14 קרטוני סיגריות דרך מעבר סופה, תמורתם קיבל 365 אלף שקל, להלפרין מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-4.3 מיליון שקל (חלק מהסכום התחלק בין חלק מהנאשמים) ולאביאל מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-815 אלף שקל (שניים מהסבבים הושלמו, אך לא הועברה תמורה).