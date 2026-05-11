המחלוקת בין איראן לארצות הברית כבר מזמן אינה רק על אחוזי העשרת האורניום או על משך ההקפאה של תוכנית הגרעין - אלא על עצם קיומם של מתקני הגרעין האיראניים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי גורמים המעורים בפרטים, בתשובה שהעבירה טהרן לאמריקנים היא אמנם הביעה נכונות מסוימת להגבלות והקפאה חלקית של הפעילות, אך סירבה להתחייב לפירוק או להשמדת מתקני הגרעין עצמם. בנוסף, האיראנים מתעקשים להשאיר בשטחם אורניום מועשר ברמה מסוימת, גם אם לא ברמות הגבוהות של 60% או 20%.

מבחינת ממשל טראמפ, זו הנקודה המרכזית: כל עוד המתקנים נשארים פעילים והתשתית הגרעינית קיימת, היכולת האיראנית לחזור במהירות לפיתוח נשק גרעיני לא באמת נעלמת.

לכן, בבית הלבן רואים בתגובה האיראנית לא ניסיון לפשרה, אלא דחייה בפועל של ההצעה האמריקנית. טראמפ עצמו החריף בימים האחרונים את הטון והצהיר בפומבי כי איראן "דחתה לחלוטין" את ההצעה, אמירה חריגה יחסית לעומת ההתבטאויות הזהירות יותר שנשמעו עד כה מצד וושינגטון.

בפועל, שני הצדדים נמצאים כעת במבוי סתום: האמריקנים דורשים פירוק ממשי של תשתיות הגרעין, בעוד האיראנים מסרבים לוותר על מה שהם רואים כבסיס אסטרטגי וריבוני.

על רקע הקיפאון במגעים וההסלמה במסרים, גוברת ההערכה כי בוושינגטון מתחילים לראות באופציה הצבאית פתרון אפשרי, ואולי בלתי נמנע, בתקופה הקרובה.