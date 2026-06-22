בפעם הראשונה מזה הרבה זמן: אני מתחילה להתרגש לקראת הבחירות | דעה

העיתונאית מיקי לוין, פאנליסטית בתוכנית "הישראלים", נתנה אמש (ראשון) פרשנות - "הזווית", ובה שיתפה בתחושותיה לקראת הבחירות הקרובות.

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תראו, אני חייבת לומר משהו אישי: בפעם הראשונה מזה הרבה זמן, אני מתחילה להרגיש התרגשות לקראת הבחירות הקרובות. ולא בגלל הסקרים האחרונים שמציגים מגמה חיובית לטובת ממשלת השינוי.

אני שומעת את זה בשטח. אנשים שהיו מזוהים שנים עם הליכוד, אנשים מבוגרים, מקובעים בדעותיהם, כאלה שלא מחליפים עמדה בקלות - אומרים לי: "הפעם אנחנו מחפשים משהו אחר הפעם לא נצביע לנתניהו".

הם מסתכלים על המצב הביטחוני, על המלחמה מול איראן, על לבנון, על מעמדה של ישראל בעולם, ומרגישים שנדרשת הנהגה חדשה ודרך חדשה. יש תחושה גוברת של עייפות מהקיים ורצון לרענון, לשינוי, להזדמנות אחרת.

אני מודה שבשלוש השנים האחרונות איבדתי לא מעט תקווה. אבל משהו באווירה הציבורית, וגם בנתונים שראינו בימים האחרונים, שהחזירו לי מעט אופטימיות. יש אנשים שמאמינים שאפשר לפתוח דף חדש.

אם אכן יהיו כאן חילופי שלטון בבחירות הקרובות, התחושה של חלקים גדולים בציבור תהיה לא רק פוליטית - אלא רגשית. עבורם זה יסמל התחלה חדשה, אחרי שנים ארוכות של קיטוב, משברים ומלחמות אינסופיות.

אני לא אופתע בכלל אם ממשלת השינוי תיבחר, ואז נראה אנשים יוצאים לרחובות עם צהלולים ובקבוקי שמפניה. תהיה פה תחושה של שמחה, של הקלה, של נשימה עמוקה של תקווה אחרי תקופה ארוכה וקשה. שמחה שלא נראתה כאן כבר הרבה מאוד זמן.