הדממה שמדברת בעד עצמה: ירושלים נותרת דוממת לאחר שיחתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כמי שסיקר במשך שנים את משרד ראש הממשלה ואת המלחמה עם איראן מקרוב עוד יותר, אני יכול לומר: זה מאוד יוצא דופן שצוותו של נתניהו מסרב לאשר אפילו את עצם קיומה של שיחה בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. זאת, במיוחד על רקע המתיחות הגוברת.

לדממה הזו יש משמעות. מאחורי הקלעים יש חרדה הולכת וגוברת בירושלים בעוד ממתינים לצעד הבא של הנשיא טראמפ: דחיפה להסכם חדש, שרבים כאן רואים כחלקי ומסוכן, או אור ירוק לחידוש התקיפות הישראליות - כדי לשנות באופן מהותי את מאזן הכוחות.

סבב התקיפות הקודם גרם נזק ממשי לתשתיות הצבאיות של איראן. עם זאת, הוא כמעט לא פגע במשטר האייתולות, או אידאולוגיה הנוקשה שלו להשמיד את ישראל. וזה ניכר.

גורמים ישראלים תמיד נזהרו מלדבר על טראמפ באופן אישי. במהלך המלחמה בעזה הביע מעגלו של נתניהו מדי פעם תסכול משליחים אמריקנים מסוימים באמצעות תדרוכים, אבל ביקורת על הנשיא עצמו - לעולם לא. איפוק זה נותר בתוקף.

ובכל זאת - קשה להתעלם מהפער בין דבריו הפומביים של טראמפ ביממה האחרונה לבין דאגותיה העיקריות של ישראל. הנשיא דיבר כמעט אך ורק על תוכנית הגרעין של איראן. לא היה בדבריו אזכור למאגר הטילים הבליסטיים העצום שלה או לרשת שלוחי הטרור שלה המקיפים את ישראל ומאיימים עליה מדי יום.

מדאיג לא פחות עבור מקבלי ההחלטות בירושלים הוא הסיכוי להקלה בסנקציות על איראן. אם מיליארדי דולרים יזרמו חזרה לקופת המשטר, גורמים ישראלים בטוחים לאן ילך חלק ניכר מהכסף הזה - והוא לא ישמש לתשתיות אזרחיות או לתרבות. כפי שאמר לי היום אחד הפקידים: "אני מבין שהם לא מרוצים. העצבים מתוחים סביב משרד ראש הממשלה."

האתגר של נתניהו כבר ברור. לאחר יותר מ-40 ימי לחימה עזים הוא יצטרך להסביר לציבור הישראלי כיצד משטר האייתוללות נותר שלם ללא שינוי אידאולוגי, כאשר הוא עדיין חמוש ביותר מאלף טילים בליסטיים ארוכי טווח (לפי הערכות ישראליות) ועם פוטנציאל לבנות מחדש את כלכלתו ולהזרים כספים לחיזבאללה, חמאס לשלוחות אחרות בגבולות ישראל.

מוקדם יותר היום התייחס לנושא שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, והעביר אזהרה מנוסחת בקפידה בריאיון. הוא אמר כי כל עסקה שלא מטפלת הן בתוכנית הגרעין והן באיום הטילים הבליסטיים "אינה עסקה טובה". זה היה איתות עדין אך חד משמעי לחוסר הנוחות העמוק של ירושלים.

כזכור, ב-CNN דווח מוקדם יותר היום כי במודיעין האמריקני מזהים קצב התאוששות מהיר מהצפוי של היכולות הצבאיות של איראן, שנפגעו בתקיפות האמריקניות והישראליות. ארבעה מקורות סיפרו לרשת כי טהרן הצליחה להתארגן מחדש במהירות גבוהה יותר מההערכות הראשוניות של קהילת המודיעין.