דיווח: מזכר הבנות בין ארה"ב לאיראן - הקפאת הגרעין תמורת הסרת סנקציות

על פי דיווחים בתקשורת ערבית היום (רביעי), שליחיו של דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, מנהלים משא ומתן מול גורמים איראניים על מזכר הבנות בן 14 נקודות. המזכר נועד להכריז על סיום המלחמה באזור ותחילת תקופת משא ומתן בת 30 יום להסכם מפורט. לפי גורם אמריקני, במהלך תקופה זו יוסרו בהדרגה המצור הימי האמריקאי וההגבלות האיראניות על השיט במיצרים, כאשר שני מקורות ציינו כי השיחות עשויות להתקיים באיסלאמאבאד או בז'נבה.

הסעיפים המרכזיים עוסקים בתוכנית הגרעין: שלושה מקורות מסרו כי העשרת האורניום תוקפא למשך 12 שנים לפחות, בעוד מקור אחר הציע כי התקופה עשויה להגיע ל-15 שנים. איראן תתחייב לא לשאוף לפיתוח נשק גרעיני, ועל פי גורם אמריקאי רשמי, הצדדים דנים גם באי-הפעלת מתקנים תת-קרקעיים.

בנוסף, שני מקורות טענו כי איראן תסכים להוציא אורניום מועשר מאוד מהמדינה, וגורם אמריקני הוסיף כי היא תתחייב למשטר פיקוח משופר הכולל ביקורות פתע. בתמורה, ארה"ב תתחייב לשחרור הדרגתי של מיליארדי דולרים והסרת סנקציות, אך אותו גורם אמריקני הבהיר כי אם המשא ומתן ייכשל, "כוחות ארה"ב יוכלו להטיל מחדש את המצור".

בצד האיראני נשמעים קולות זהירים ומסויגים. חיל הים של משמרות המהפכה הצהיר כי "עם סיום איומי התוקפים, חציית מיצרי הורמוז תתאפשר". מנגד, שר החוץ האיראני עראקצ'י הגדיר אתמול את חלק מהדרישות כ"לא מציאותיות", ודוברו הדגיש שלשום כי נכון לעכשיו הצדדים "דיברו רק על הפסקת לחימה". לפי מקור המעורה בפרטים, ארה"ב מבקשת לכלול סעיף המאפשר את הארכת השעיית ההעשרה במקרה של הפרה, כאשר לאחריה תורשה איראן להעשיר אורניום ברמה נמוכה של 3.67% בלבד.

טראמפ עצמו התייחס למגעים בשעות הצהריים וכתב ברשת החברתית שלו TRUTH כי אם איראן תסכים לתנאים, המצור היעיל יסתיים ומיצרי הורמוז יהיו "פתוחים לכולם", כולל לאיראן. עם זאת, טראמפ הציב אולטימטום ברור והבהיר כי אם לא תושג הסכמה, "ההפצצות יתחילו" ברמת אינטנסיביות גבוהה מבעבר. הוא סיכם באומרו כי הסכמתה של איראן היא "אולי הנחה גדולה", אך צעד כזה יביא לסיומו של המבצע הצבאי שכינה "Epic Fury".