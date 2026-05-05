בסוכנות הידיעות רויטרס דווח היום (שלישי) כי על פי הערכות מודיעין אמריקניות, פרק הזמן הדרוש לאיראן כדי לבנות נשק גרעיני נותר ללא שינוי מאז הקיץ האחרון, ועומד כעת על תשעה עד 12 חודשים. ההערכה, נותרה יציבה למרות חודשיים של לחימה אינטנסיבית.

על פי הדיווח, התקיפות האחרונות של ארה"ב וישראל התמקדו אמנם ביעדים צבאיים קונבנציונליים ובבסיס התעשייה הביטחונית, אך לוח הזמנים הגרעיני לא הוארך משמעותית מאחר שטהרן מחזיקה עדיין במאגרים של אורניום מועשר ברמה גבוהה.

בבית הלבן מדגישים כי היעדים המבצעיים הושגו בחלקם, כאשר דוברת הממשל, אוליביה ויילס, ציינה כי המבצעים הצבאיים האחרונים השמידו מתקני גרעין ובסיסי הגנה ששימשו כ"מגן" לתוכנית.

עם זאת, בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מביעים דאגה מכך שאינם יכולים לאמת את מיקומם של כ-440 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה של 60%. מומחים מעריכים כי כדי לעכב את התוכנית באופן משמעותי, יהיה צורך בהשמדה פיזית של מצבורי האורניום הקיימים, משימה שהופכת מורכבת יותר בעקבות השעיית הפיקוח הבינלאומי והעברת חומרים לאתרים תת-קרקעיים מוגנים.

במקביל ללחץ הצבאי, שר ההגנה פיט הגסת' הבהיר כי ארה"ב שואפת להבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני גם דרך ערוצי המשא ומתן המתנהלים כעת. מנגד, שר החוץ האיראני, עבאס ערקאצ'י, פרסם הלילה מסר תקיף ברשת X (טוויטר לשעבר) בו טען כי האירועים במצר הורמוז מוכיחים ש"אין פתרון צבאי למשבר פוליטי".

ערקאצ'י הזהיר את ארה"ב ואת איחוד האמירויות מפני היגררות ל"ביצה" וכינה את המבצע האמריקני לשחרור הספינות "פרויקט מבוי סתום", זאת בעוד השיחות מאחורי הקלעים בין הצדדים נמשכות בתיווך פקיסטן.