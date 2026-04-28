סוכנויות הביון של ארצות הברית החלו לבחון לעומק כיצד תגיב איראן למקרה שבו הנשיא דונלד טראמפ יכריז על ניצחון במלחמה בת החודשיים, כך מדווחת הערב (שלישי) סוכנות הידיעות רויטרס. על פי מקורות המעורים בנושא, הניתוח המודיעיני התבקש על ידי בכירים בממשל המנסים להבין את ההשלכות האסטרטגיות של נסיגה אפשרית או הפחתת הלחץ הצבאי. החשש המרכזי הוא כי הכרזה כזו, שנועדה להקל על הלחץ הפוליטי מבית לקראת בחירות האמצע, תתפרש בטהרן כהזדמנות לשיקום תשתיות.

המקורות מצביעים על כך שקהילת המודיעין כבר הגישה הערכות ראשוניות בנוגע לתפיסת ה"ניצחון" בעיני האיראנים. אם טראמפ יכריז על סיום המערכה ויצמצם את נוכחות הכוחות באזור, המשטר בטהרן עשוי לפרש זאת כניצחון איראני מובהק ולהמשיך בקידום תוכנית הטילים והגרעין שלו באין מפריע. מנגד, אם הכרזת הניצחון תלווה בנוכחות צבאית מאסיבית בשטח, בטהרן עשויים לראות בכך טקטיקת משא ומתן קשוחה ולא סיום אמיתי של העימות.

בשלב זה לא התקבלה החלטה סופית בבית הלבן, והנשיא טראמפ עשוי באותה מידה לבחור דווקא בהחרפת הפעולות הצבאיות. עם זאת, עצם קיום הבחינה המודיעינית מעיד על הדילמה שבה מצוי הממשל: הרצון להציג הישג צבאי מהיר וסגירת מעגל מול הבוחר האמריקני, אל מול הסיכון הממשי להשאיר את איראן פגועה אך נחושה להשתקם ולערער את היציבות האזורית בטווח הרחוק.