האם תם עידן נתניהו? אמרו את זה הרבה במשך השנים וטעו. ניסו בכוח לגרום לזה לקרות. מי? תקשורת מבולבלת שחשבה שתוכל לקחת את הפתק החופשי היחיד מאלה שבטוחים שלקחו להם את הקול - ואת הכול. אבל האם בבחירות הקרובות יכול להיות שזה באמת יקרה? נתניהו בצומת חייו, בצומת הכי קריטי שהיה בו בכל הקריירה שלו.

בבחירות הקרובות יקבע ראש הממשלה אם הוא יהיה דמות היסטורית ענקית בקנה מידה תנ"כי או האיש שבעיקר היה הרבה זמן בשלטון וברגע האמת נכשל, ולא בגלל התקשורת - בגללו. הלחץ על נתניהו הוא הגבוה ביותר מזה שנים, ויש לו זמן קצר למהפך.

שנה שלמה שנתניהו מוביל בסקרים, ולראשונה - תיקו בין הגושים. עוד לראשונה - איזנקוט מצליח להזיז מנדטים מימין לשמאל. החרדים אומרים שחוק גיוס, שטוב להם, יעבור בג"ץ אם יהיו חלק מגוש מתנגדי נתניהו אחרי הבחירות. זה הדיבור שם.

בצפון הילדים תחת כטב"מים ואזעקות, וביירות עדיין לא עולה באש. בעזה עדיין אין התיישבות, ואין הגירה. איראן עדיין עם גרעין, והאיום הבליסטי עדיין מרחף מעלינו. הפשיעה הערבית שולטת בדרום ובצפון. הנוער שולף סכינים. לוקח זמן לתקן, ולנתניהו אין זמן.

אז האם איזנקוט יהיה האיש שיתקן את הכול? התקווה החדשה של מתנגדי נתניהו צוברת תאוצה. הוא לא יצליח יותר מנתניהו, אבל הוא חדש יחסית, והוא מוכר חלום חדש אם תרצו - ועל חלום כולנו אוהבים לשלם, כל מחיר. ונתניהו? נתניהו צריך תוך ארבעה-חמישה חודשים להצליח לייצר חלום חדש.

הקוסם חתך את העוזרת לשניים על הבמה, ועכשיו כל הקהל מחכה שיצליח לחבר אותה בחזרה לגוף אחד. האם נשאר לנתניהו אבק קסמים ובעיקר אומץ להפסיק לשחק על זמן ולהסתער? זו השאלה שצריך לשאול בהקשר של נתניהו.