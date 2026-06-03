ההחלטה של נתניהו לקדם את עורך דינו כמבקר מדינה חדש היא לא עוד אירוע פוליטי. זו דרמה שנוגעת ישירות לחקר אירועי השבעה באוקטובר. בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, משרד מבקר המדינה הוא הגוף היחיד שחוקר כרגע את המחדל. לפני, במהלך ואחרי.

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וכעת נתניהו מנסה למנות לתפקיד הרגיש הזה עורך דין שמייצג אותו ואת הממשלה בעתירות. האיש שנועד לחקור מחר את נתניהו וממשלתו על תפקידם ואחריותם, ממונה היום על ידם.

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המטרה בסביבת ראש הממשלה יכולה להיות עצירה של החקירות שכבר מתקיימות במשרד. לעכב דוחות שנמצאים בשלבי כתיבה. להפנות את נתיבי החקירה לכיוונים נוחים יותר, בעיקר לעבר הצבא. מדובר במהלך שעשוי פשוט למנוע את חקר האמת, החקירה עלולה שלא להיות אפקטיבית.

המשמעות המיידית של המהלך הזה לשטח: לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, ועכשיו גם לא תהיה חקירה אפקטיבית של המבקר. ניקוי שולחן מוחלט עבור הדרג המדיני.

התזמון, כרגיל, אינו מקרי. בלשכת נתניהו זיהו שהחקירות במשרד המבקר מתקדמות ועלולות להתפרסם ולגרום נזק פוליטי כבד. הלחץ להעביר את המינוי כאן ועכשיו נועד להקדים תרופה למכה.

בתוך הליכוד יש שרים וח״כים שמבינים את הנראות הציבורית של מהלך בוטה כזה. בשיחות סגורות הם מודים שזה נראה רע מאוד. אבל אף אחד לא יעז לצייץ או להתנגד. חברי כנסת מהליכוד תיעדו את עצמם מצביעים לעו"ד מיכאל ראבילו, אף שההצבעה אמורה להיות חשאית. הם מבינים היטב את חוקי המשחק: מי שהצביע נגד מינוי שנועד להגן על נתניהו, יחוסל בפריימריז.

באופוזיציה מנסים לייצר סערה ציבורית ולקרוא לזה קץ הדמוקרטיה - הם מאיימים לעתור לבג"ץ נגד המינוי וטוענים ל"זיהום הבחירות" ו"סחיטה, איומים והפחדה". אבל המספרים במליאה מדברים, והקואליציה הגיעה להצבעה הזו מיושרת לחלוטין מתוך אינטרס הישרדותי נטו - כזאת שבסוף הובילה לבחירת מבקר המדינה החדש.