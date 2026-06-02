אלירז שדה נגד ברקוביץ': "אתה רז זהבי מ-Temu, תתקדם"

אייל ברקוביץ' עורר השבוע סערה אחרי שגירש מהאולפן מרואיין חרדי שתהה איך הוא שהיה עובד רס"ר ומוריה אסרף ששירתה בגלי צה"ל יכולים לדבר על נטל השירות בצה"ל. ברקוביץ' גם אמר שהאורח "לא יהודי מבחינתו".

אייל ברקוביץ'? מה זה? אני באמת מנסה להבין, תעזרו לי. תאמינו לי - אני עושה הכול כדי לא לתקוף אדם אישית. אני לא אדם רגוע מלידה, ומאוד קשה לי לפעמים, אבל יש רגעים שזה עובר את הגבול - ואני עדיין מנסה להיות עדין.

תראו את עובד הרס"ר אייל ברקוביץ' שתוקף את כל העולם ואחותו בסגנון הכי נמוך שיש ומדבר על דברים שבינינו אין לו מושג בהם, נטו כדי לעשות קרניים והקלקות, אבל כשפונים אליו עם האמת ובצורה שבה הוא פונה לכולם, פתאום קורה משהו מאוד לא מקצועי ובטח לא יהודי ולא אנושי בכלל.

לפני כמה שבועות עובד הרס"ר ברקוביץ', זה שמגייס את הלוחמים החרדים, דפק פאצ'ים על הגוף של חבר כנסת בסגנון כזה שאם היה עושה לי את זה, הוא היה מקבל מכה ביד בחזרה. חבל שלא עשה את זה חבר הכנסת כי הייתה לו הזכות. כמו שאמא שלי אמרה - אל תתחיל, אבל אם תוקפים - תחזיר כפול.

זה אותו צדיק שקובע מי יהודי ומי לא. תקשיב טוב ברקו, ואומר לך את זה אחד שמבין - אתה אחלה שחקן ריאליטי, האיש הרע שההפקה אוהבת להשתמש בו, זה שמוכן להיות גרגמל ונהנה מזה כי אחרת אין לו מה לתת. אתה רז זהבי מ-Temu. מכיר את האתר?

אתה צריך להתבייש. אני באמת מנסה להבין מה קרה. הרי הוא אמר לך "שב, תתמודד". מה אתה נבהל? מה אתה מתפרק? מה לעשות - הבן אדם צודק. אתה עובד רס"ר והיא הייתה בגל"צ. מי אתם שתתקפו את העולם החרדי שבשורה התחתונה עושה צבא בערך כמוכם? וכן, לי מותר לדרוש מהם להיות לוחמים כי אני הייתי, ולך אסור כי לא היית. אז כל אלה שיש להם בית מזכוכית שלא יזרקו אבנים.

כשהייתי ילד ריחמתי עליך כשקיבלת בעיטה לראש באנגליה בחיי - עכשיו אני מבין למה. מה קרה ברקו? נפגעת? איך אופירה אומרת? ברקו, תתקדם, תתקדם.