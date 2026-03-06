נתניהו וטראמפ לא רק מפילים משטר, הם כותבים מחדש את כללי העולם החופשי

עוד 30 שנה, כשילמדו בבתי הספר של העולם החופשי על המלחמה של ימינו, ילמדו על הסיכול הממוקד והמדויק של חמינאי, על ההשמדה המהירה של חיל הים וחיל האוויר האיראני ועל כל המבצע הצבאי המופלא הזה. אבל לא פחות מזה. ועם חלוף הזמן אפילו יותר, ילמדו על הדרך שבה המלחמה הזו כתבה את הכללים מחדש.

כי נתניהו וטראמפ לא רק תוקפים בכירים איראנים, מתקנים צבאיים או מטרות אסטרטגיות אחרות. הם מגדירים את עולם הרעיונות המוביל של העולם כולו. השותפות האמריקאית-ישראלית מגדירה מחדש מי הם בני ברית. אובמה היה מוכן להקריב אותנו עבור העולם הערבי והפלסטינים. טראמפ, לעומתו, בוחר בנו באופן מודע ומתוך כוונה.

מבחינתו, הרעיון הפלסטיני הוא שולי ויכול להיעלם מן העולם. כי לעומתו, הרעיון הציוני ומה שהוא מסמל יכולים לבנות עולם טוב יותר, ולא תאמינו, מדינה פלסטינית לא חייבת להיות חלק ממנו. השלום העולמי לא תלוי בה. כשפיט הגסת' נואם לעולם תחת הכותרת של שר המלחמה, הוא נותן לעולם המערבי את האישור להילחם.

כי אנחנו אלה שהפכנו את המלחמה בהכרח לדבר רע - בייחוד כשהמערב הוא זה שנוקט בו. איכשהו האסלאם הרדיקלי הפך למשהו שמזוהה עם המדוכאים, ולנו היה אסור להילחם בו. שר המלחמה האמריקאי בא ומשנה את הכללים - לא רק שלמערב מותר להילחם, הוא חייב להילחם. יש מלחמות צודקות בעולם הזה.

טראמפ מזמן הראה שהוא אחר. בניגוד לקודמיו, הוא יודע להבדיל בין עיקר לטפל ולא חשש לומר זאת: האו"ם הוא ארגון כושל, האסלאם מייצר טרור, אירופה של מקרון גוססת, ובניגוד לאובמה וביידן, כשזה מגיע לישראל, בן גביר וההתנחלויות לא מעניינים אותו. הוא גם מכיר את ההיסטוריה היטב ורוצה להיות בצד הטוב שלה.

נתניהו עבורו הוא הפרטנר המושלם. ויחד, זו מלחמת עולם של רעיונות. ולכן הם לא רק מפילים משטר. הם כותבים מחדש את הכללים של העולם החופשי.