המרדף אחרי 10,000 צעדים: הטרנד החדש שכובש את ישראל

אם פעם הליכה הייתה דרך להירגע ולנקות את הראש, בשנים האחרונות, ובעיקר מאז תקופת הקורונה היא קיבלה תפנית מפתיעה. בימים האחרונים, טרנד חדש צובר תאוצה בישראל: אפליקציית ספירת הצעדים StepUp, שמכניסה אלמנט תחרותי לפעילות היומיומית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

האפליקציה מציבה את המשתמשים במרוץ יומי מול חברים, כאשר היעד ברור - לצבור כמה שיותר צעדים עד חצות ולהגיע למקום הראשון. עבור רבים, זה כבר הפך להרגל: בדיקות חוזרות של מספר הצעדים לאורך היום, ולעיתים גם "ספרינטים" של הליכה בשעות הלילה המאוחרות כדי לעקוף מתחרים ברגע האחרון.

לדברי מאמן הכושר רועי ברנץ, יש גם יתרונות בריאותיים למגמה: "לצעדים יש השפעה על אריכות הימים שלנו. ככל שנעשה יותר צעדים, מחקרים מראים שנחיה יותר". הוא מוסיף כי האלמנט התחרותי דווקא מושך צעירים: "במקום להיות בטיקטוק, הם מסתכלים באפליקציה ורוצים לעקוף את החברים שלהם".

עם זאת, לא כולם מתמקדים רק במספר. ד"ר מאיה רוזמן מדגישה כי החשיבות היא בעצם הפעילות: "יש 1,440 דקות ביום, תשקיעו לפחות 40 דקות בפעילות שמעלה דופק ומשפרת את הבריאות. זה לא באמת משנה כמה צעדים, אלא עצם התנועה".

הטרנד לא נשאר רק בקרב צעירים. גם מבוגרים מצטרפים, מחליפים מעלית במדרגות ויוצאים להליכות ערב במקום לשבת מול המסך. עבור רבים, האפליקציה הופכת את הפעילות הגופנית למשחק, ולעיתים גם לאובססיה קטנה.

אז האם מדובר בהרגל בריא או בהתמכרות חדשה במסווה ספורטיבי? התשובה כנראה נמצאת באמצע: כל עוד התחרות מעודדת תנועה ולא הופכת ללחץ, ייתכן שמדובר באחד הטרנדים הבריאים יותר של התקופה.