לתקן את הלב: איך מטפלים בשברון לב מאהבה נכזבת - שעלול להוביל אפילו להתקף לב? כתבת i24NEWS, הדס הרט סיני, שמעה על התשובות המעניינות לסינדרום המוכר הזה.

דוקטור אילן וויטשטיין היה רופא צעיר בבית החולים ג׳ונס הופנקינס בתחילת שנות האלפיים כשהחל להבחין בסינדרום מתעתע, שנראה בתחילתו כמו אירוע לבבי קלאסי - אבל עם אבחון נכון מסתיים אחרת לגמרי. "הסינדרום הזה מחקה התקף לב. ראינו נשים שהגיעו לבית החולים עם מה שנראה כמו התקף לב - ומה שהיה דומה בכל המקרים זה שהן חוו טראומה רגשית", מספר וויטשטיין.

