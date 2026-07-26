גל חסימות מסתורי בוואטסאפ של אלפי ישראלים, מטא: "גם אנחנו טועים"

איגוד האינטרנט הישראלי יוצא הבוקר (ראשון) באזהרה חריגה לציבור המשתמשים בישראל, בעקבות גל נרחב ומסתורי של חסימות חשבונות באפליקציית וואטסאפ (WhatsApp).

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לקו הסיוע לאינטרנט בטוח של האיגוד הגיעו במהלך הימים האחרונים עשרות רבות של פניות מאזרחים מודאגים שחשבונם נחסם לפתע פתאום ללא כל סיבה נראית לעין, כשהם נותרים מנותקים לחלוטין מפלטפורמת התקשורת המרכזית בישראל.

באיגוד האינטרנט מבהירים כי פנו לחברת מטא (Meta), חברת האם של וואטסאפ, בדרישה לקבלת הסברים ולפתרון התופעה, אך נכון לשעה זו טרם התקבל מענה ברור ונראה שמדובר בתקלה טכנית רחבה שטרם טופלה במלואה. על פי נתוני האיגוד, אפליקציית וואטסאפ מותקנת אצל כ-99% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל, נתון המדגיש את עומק הפגיעה בשגרה הציבורית.

לאור החשש כי גל החסימות הנוכחי עשוי להתגבר בימים הקרובים, באיגוד האינטרנט הישראלי ממליצים לכלל המשתמשים, גם אלו שחשבונם פעיל כרגע, לבצע כבר עכשיו גיבוי מלא של תמונות, היסטוריית צ'אטים ומידע רגיש באפליקציה, וכן לייצר ערוצי תקשרות אלטרנטיביים למקרה חירום.

במקביל, בארגון מדגישים אזהרה קריטית למשתמשים שכבר נחסמו: "אל תתפתו להצעות בתשלום של בעלי עניין או נוכלים ברשת שמבטיחים לסייע בהסרת החסימה תמורת כסף. למיטב ידיעתנו, אין אף גורם חיצוני שאינו מטא שיכול לטפל בבעיה". הדרך היחידה לפעול היא הגשת ערעור רשמי דרך כפתור הערעור שמופיע בהודעת החסימה באפליקציה, ופנייה ישירה לתמיכה של וואטסאפ.

"גל החסימות הנוכחי הוא תזכורת נוספת לריכוזיות ולהסתמכות היתר של הציבור בישראל על אפליקציה שלצערנו לא נותנת מענה מספק ושירות מלא במקרה של תקלה", מסרו באיגוד, וקראו לגורמי המדינה להתערב: "אנו קוראים למדינה לדרוש מחברת מטא שקיפות מלאה בטיפול בתקלה ומענה מיידי לישראלים שנותרו ללא פלטפורמת תקשורת חיונית".

תגובת מטא: "לעיתים אנחנו טועים"

ממטא נמסר בתגובה: ״אנחנו פועלים באופן מתמיד כדי להקדים משתמשים שמנסים לנצל לרעה את הפלטפורמה שלנו, ופועלים לחסום את החשבונות שלהם כדי לסייע בשמירה על ביטחון המשתמשים. לעיתים אנחנו טועים, וכשזה קורה אנחנו פועלים לתקן את המצב במהירות האפשרית כדי לאפשר לאנשים לחזור להשתמש בוואטסאפ.״