לקראת שינוי משמעותי בוואטסאפ: הפיצ'ר החדש שהגיע לאפליקציה

לקראת מהפכה בוואטסאפ: כמה מצאתם את עצמכם מתלבטים האם לתת את מספר הטלפון שלכם לאדם שרק פגשתם לראשונה, או לאדם אחר כדי שיוסיף אתכם לקבוצת וואטסאפ של בית הספר או האוניברסיטה. מטא חשפו (שני) פיצ'ר חדש בוואטסאפ, שייתן מענה לתרחישים האלה בדיוק - ויאפשר לכם תוכלו להתכתב עם אנשים מבלי להציג בפניהם את מספר הטלפון שלכם.

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כאמור, הפיצ'ר החדש, שייכנס לשימוש בהדרגה במהלך החודשים הקרובים, זכה לכותרת - 'שם משתמש' ב-WhatsApp. במסגרת העדכון, החל מהשבוע, המשתמשים יוכלו לשריין שם משתמש ולהשתמש בו בהמשך השנה, עם השקת הפיצ'ר החדש.

בחברה הדגישו, כי ברוב המקרים, שם המשתמש ב-WhatsApp צריך להיות ייחודי, כזה שידוע רק לאנשים שאתם רוצים שייצרו איתכם קשר. במקביל, בחברה מציעים גם כלי שיכול ליצור שם משתמש במיוחד בשבילכם.

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אחרי שתפעילו את שם המשתמש, וברגע שהפיצ'ר יושק, אנשים או עסקים שיתכתבו איתכם בפעם הראשונה כבר לא יראו את מספר הטלפון שלכם. כך משריינים שם משתמש- החל מהגרסה העדכנית של האפליקציה: הגדרות > חשבון > שם משתמש.