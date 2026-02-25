חברת סמסונג קיימה הערב (רביעי) אירוע הכרזה בסן פרנסיסקו, במהלכו נחשפה הסדרה הבאה של מכשירי הדגל החדשים של החברה - ה-Galaxy S26. בדומה לשנים עברו, מדובר בשלושה דברים - הדגם הרגיל והפשוט ביותר, דגם הפלוס (ביניים) ודגם האולטרה (היקר ביותר). השלושה כוללים מבחר פיצ'רים חדשים בתחום הבינה המלאכותית - והם הדקים והקלים ביותר.

הגלקסי S26 מצויד במסך 6.3 אינץ' וזמין בשלושה נפחי זיכרון - 128, 256 ו-512 ג'יגה, לצד זיכרון עבודה של 12 ג'יגה. משקלו עומד על 167 גרם ונפח הסוללה - 4,300 mAh. הגלקסי S26 פלוס מצויד במסך 6.7 אינץ' וזמין בשני נפחי זיכרון - 256 ו-512 ג'יגה, לצד זיכרון עבודה של 12 ג'יגה. משקלו עומד על 190 גרם ונפח הסוללה - 4,900 mAh.

אחד הפיצ'רים שנוסף למכשיר הוא שדרוג במערך Photo Assist, שמאפשר למשתמשים לתאר במילים את השינוי שהם רוצים לבצע בתמונה. למשל – להפוך יום ללילה, להשלים את החתיכה החסרה בעוגה ולנקות כתמים בבגדים של המצולמים. תכונה נוספת בשם Creative Studio מאפשרת למשתמש ליצור מדבקה, טפט למסך או תמונה – באמצעות תיאור מילולי של הבקשה.

לצד אלו, המכשיר כולל כלים רבים המבוססים AI, בהם סורק מסמכים שמטפל ומעלים את הפגמים הקטנים שמופיעים כאשר נעשה ניסיון לצלם מסמכים כתובים. פיצ'ר נוסף מאפשר למשתמשים הצעות תלויות זמן והקשר, שחוסכות זמן ומאמץ. מדובר באפשרות לבצע בקלות פעולות דוגמת לשלוח תמונות מאירוע מסוים והוספה של אירועים ליומן תוך בדיקה של חפיפה אפשרית בין פגישות.

פיצ'ר חדש כולל זיהוי וסינון שיחות ממספרים לא מוכרים וסיכום של מטרתן, ואחד נוסף יתריע כשיישומים מנסים לגשת לנתונים רגישים.

לצידם - הושק גם דגם האולטרה - Galaxy S26 Ultra - המצויד במסך 6.9 אינץ', וזמין בשלושה נפחי זיכרון - 256 ו-512 ג'יגה - לצד 1 טרה, וזיכרון עבודה של 12 או 16 ג'יגה. משקלו עומד על 214 גרם ונפח הסוללה שלו עומד על 5,000 mAh. הגלקסי S26 אולטרה מגיע גם עם טכנולוגיית Super-Fast Charging 3.0 המאפשרת טעינה של 75% תוך 30 דקות בלבד.

המכשיר, שנחשב לדגם הפרימיום, כולל שדרוג של מערך הצילום. פתחי הצמצם המוגדלים במצלמה מאפשרים לכמות גדולה יותר של אור להגיע לחיישן, מה שמאפשר להפיק תמונות חדות יותר עם עושר של פרטים גם תחת תאורה חלשה ובהגדלה.

בנוסף, שיפור הווידאו במצב צילום לילה מאפשר לצלם סרטונים חדים וחיוניים יותר גם בסביבות חשוכות, מהופעות חיות בחללים סגורים עד רגעים קסומים לאור מדורה. לשיפור נוסף של צילומי הווידאו מתגייסות גם יכולות SuperSteady המשודרגות, שמוסיפות אפשרות נעילה אופקית לשיפור היציבות ולמסגור עקבי של הצילום גם בדרכים משובשות או במהלך פעילות מהירה.

פיצ'ר נוסף ומתבקש למדי, מאפשר למשתמשים להסתיר את המסך שלהם מפני הסובבים אותם. זו הפעם הראשונה בה מכשיר כלשהו מציע את האפשרות המדוברת, במסגרתה ניתן יהיה לבחור מתי להחשיך את המסך - ומתי לא, כך שבמצבים מסוימים, הסובבים את המשתמש לא יוכלו לראות מה הוא או היא עושים.

התכונה Partial Screen Privacy (פרטיות מסך חלקית) מגבילה בצורה חכמה את הנראות של הודעות קופצות, ואילו התכונה Maximum Privacy Protection (הגנת פרטיות מרבית) מגבירה את הטשטוש מהצד לדיסקרטיות מרבית, והכל תוך השפעה מינימלית על הסוללה והשימוש בטלפון.

מחירים וזמינות

גלקסי S26: מכשיר עם זיכרון בנפח 256 ג'יגה וזיכרון עבודה בנפח 12 ג'יגה יעלה 3,199 שקלים, והדגם בנפח 512 ג'יגה וזיכרון עבודה נפח 12 ג'יגה יעלה 3,899 שקלים.

גלקסי S26 פלוס: מכשיר עם זיכרון בנפח 256 ג'יגה וזיכרון עבודה בנפח 12 ג'יגה יעלה 3,799 שקלים והדגם בנפח 512 ג'יגה וזיכרון עבודה נפח 12 ג'יגה יעלה 4,499 שקלים.

גלקסי S26 אולטרה: מכשיר עם זיכרון בנפח 256 ג'יגה וזיכרון עבודה בנפח 12 ג'יגה יעלה 4,549 שקלים, והדגם בנפח 512 ג'יגה וזיכרון עבודה בנפח 12 ג'יגה יעלה 5,199 שקלים. בנוסף, מכשיר עם זיכרון בנפח 1 טרה וזיכרון עבודה בנפח 16 ג'יגה ילעה 6,199 שקלים